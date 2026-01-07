  MENIU  
Cât este darul de nuntă în 2026. Când nu se fac nunți și cât costă un astfel de eveniment anul acesta

Cât este darul de nuntă în 2026. Când nu se fac nunți și cât costă un astfel de eveniment anul acesta

Oana Savin
.

Nunțile în 2026 sunt mai scumpe ca niciodată, cu bugete între 5.000 și 20.000 de euro. De la locație la entertainment, costurile variază enorm. Iar invitații vor scoate și ei o sumă serioasă din buzunare dacă vor să fie alături de tinerii miri.

Cât costă o nuntă în 2026

Organizarea unei nunți perfecte în 2026 vine cu provocări financiare semnificative, iar viitorii miri trebuie să fie pregătiți pentru cheltuieli considerabile. Costurile variază în funcție de locație, meniuri, decor și servicii, iar bugetele pot ajunge la sume impresionante.

Pentru ca ziua cea mare să fie un succes, planificarea evenimentului este esențială. Majoritatea cuplurilor visează la decoruri de poveste, meniuri rafinate și locații spectaculoase, dar toate acestea vin cu un preț. Estimările pentru 2026 arată că o nuntă poate costa între 5.000 și peste 20.000 de euro, în funcție de complexitatea evenimentului.

Locația este considerată cel mai important aspect al organizării, fie că este vorba despre saloane de evenimente sau spații în aer liber. În București, prețurile pentru saloane variază între 80 și 150 de euro/persoană, în funcție de sezon și facilități. Un meniu, fără băuturi incluse, începe de la 400 de lei/persoană, la care se adaugă costurile pentru băuturi. Specialiștii recomandă investirea în calitatea preparatelor, nu în cantitate.

Pentru decoruri spectaculoase, costurile pot varia de la câteva sute de euro la câteva mii, în funcție de complexitate. Arcade de flori, candelabre, lumini sau elemente tematice pot ridica bugetul la 1.000–2.000 de euro sau mai mult. Serviciile all-inclusive, care includ mâncare, băuturi, decor și muzică, sunt o opțiune preferată de mulți.

Amintirile sunt neprețuite, iar pachetele foto/video pentru anul 2026 au prețuri estimate între 1.110 și 1.500 de euro. Totodată, muzica, candy barul și alte elemente de entertainment contribuie la atmosfera de sărbătoare.

Cât este darul în 2026

Pe lângă alegerea datei perfecte, este important să știi și care sunt așteptările financiare pentru darul de nuntă. În România, darul este, de regulă, oferit în bani și reprezintă o contribuție la începutul vieții de cuplu a mirilor. Conform estimărilor, în 2026, costul unui meniu de nuntă cu băuturi incluse va fi de aproximativ 400 de lei. Astfel, suma de pornire pentru dar ar fi de 500 de lei per persoană.

La această sumă se adaugă costurile mirilor pentru servicii suplimentare: 2.000 de euro pentru foto-video și 6.000 de euro pentru o formație cu solist. Asta înseamnă aproximativ 55 de euro per invitat, la care se pot adăuga alte cheltuieli, precum aranjamentele florale sau alte taxe, în jur de 30 de euro de persoană.

Pe scurt, iată cum ar putea arăta darul de nuntă în 2026:

  • Invitat absent: minim 500 lei
  • Oaspete singur: 800 – 1.000 lei
  • Cuplu obișnuit: 2.000 – 3.000 lei
  • Nași sau părinți: 4.000 – 8.000 lei (sau achiziționarea unor obiecte necesare)
  • Frați, surori, veri, apropiați: minim 2.000 – 3.000 lei per cuplu
  • Prieteni sau rude îndepărtate: 1.400 – 1.900 lei per cuplu
  • Copii: 400 de lei fiecare

Când nu se fac nunți în 2026

Planificarea unei nunți este un moment special și plin de emoție, dar alegerea unei date potrivite pentru cununia religioasă poate fi o provocare. În 2026, Biserica Ortodoxă a publicat deja perioadele în care nu sunt permise cununiile religioase, iar viitorii miri ar trebui să aibă în vedere aceste interdicții pentru a evita surprizele neplăcute.

Iată care sunt intervalele de timp din 2026 în care nu se vor putea oficia cununii religioase:

  • Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 – 21 februarie 2026
  • Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026
  • Săptămâna Luminată: 13 – 19 aprilie 2026
  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 – 28 iunie 2026
  • Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 – 15 august 2026
  • Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026
  • Perioada Crăciunului până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

Sursă foto: Shutterstock

