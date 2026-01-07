Decizia Guvernului privind alocațiile pentru ianuarie 2026. Cât primesc copiii

Anul 2026 nu aduce vești bune pentru părinți în privința alocațiilor. Deși inflația continuă să afecteze bugetele familiilor, sumele rămân înghețate pentru al doilea an consecutiv. În lipsa unei noi modificări legislative, alocațiile vor continua să fie plătite la nivelul stabilit în 2024, fără indexare sau ajustări.

De ce nu cresc alocațiile în 2026

Anul 2026 vine cu o veste mai puțin plăcută pentru părinți: sumele nu vor fi majorate, deși legea prevedea indexarea lor anuală cu rata inflației. Decizia de a menține cuantumul actual marchează al doilea an consecutiv fără creșteri, într-un context economic în care costurile de trai continuă să crească, notează Libertatea.

Blocarea majorării își are originea în ordonanța adoptată la finalul anului 2024, cunoscută drept „ordonanța-trenuleț”. Aceasta a suspendat indexarea automată pentru 2025 și a înghețat sumele la nivelul lunii noiembrie 2024. Legea intrată în vigoare în august 2024 a prelungit această măsură și pentru 2026, ceea ce înseamnă că alocațiile rămân la valorile stabilite în ianuarie 2024, când au fost majorate ultima dată cu 13,8%.

În mod normal, potrivit Legii nr. 61/1993, alocațiile ar fi trebuit să crească anual în funcție de rata medie a inflației comunicată de INS. În 2026, această regulă nu se aplică, iar sumele rămân neschimbate.

Cât vor primi copiii în 2026

Cuantumul alocațiilor rămâne identic cu cel din 2025. Copiii între 2 și 18 ani, precum și tinerii peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale, primesc în continuare 292 de lei pe lună. Pentru copiii până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul celor cu handicap, alocația rămâne la 719 lei. Aceeași sumă se acordă și copiilor cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Aceste valori vor rămâne în plată pe tot parcursul anului 2026, fără ajustări suplimentare.

Cine poate pierde dreptul la alocație

Deși alocația este un drept universal, acordat tuturor copiilor rezidenți în România, există situații în care plata poate fi suspendată. Elevii care repetă anul școlar nu mai beneficiază de alocație, cu excepția cazurilor în care repetenția este justificată medical. În rest, dreptul se acordă automat de la luna următoare nașterii copilului și continuă până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale ori profesionale. Pentru tinerii cu handicap, sprijinul poate continua până la 26 de ani.

Când intră alocațiile în ianuarie 2026

Peste 3,5 milioane de copii primesc în prezent alocație de stat. Plata se face, ca de obicei, pe data de 8 a fiecărei luni. În ianuarie 2026, această dată coincide cu revenirea elevilor la școală după vacanța de iarnă, astfel că părinții vor primi banii exact la începutul perioadei de reluare a cursurilor.

