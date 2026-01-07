Ce impozit plătește Ilie Bolojan pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară. I-a crescut impozitul cu 100%

Premierul Ilie Bolojan trebuie să respecte măsurile date de guvernul pe care îl conduce și va plăti impozite aproape duble pentru 2026 pentru casa din Vadu Crișului și apartamentul din Oradea. Șeful Guvernului a anunțat că de la 1 ianuarie 2026, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar banii colectați vor putea fi folosiți de administrațiile locale.
„Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie“.
Românii plătesc impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe începând cu 1 ianuarie 2026.
