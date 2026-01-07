Ce impozit plătește Ilie Bolojan pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară. I-a crescut impozitul cu 100%

Premierul Ilie Bolojan trebuie să respecte măsurile date de guvernul pe care îl conduce și va plăti impozite aproape duble pentru 2026 pentru casa din Vadu Crișului și apartamentul din Oradea. Șeful Guvernului a anunțat că de la 1 ianuarie 2026, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar banii colectați vor putea fi folosiți de administrațiile locale.

Ce preț plătește Ilie Bolojan impozit la casele pe care le deține

Ilie Bolojan are o casă în Vadul Crișului și un apartament în Oradea, conform informațiilor prezentate de Antena 3 CNN. Acesta va fi nevoit să plătească impozite aproape duble.

Premierul are o casă de 100 mp în Vadul Crișului, așa că impozitul care era 160 de lei în 2025 s-a majorat la 327 de lei în 2026, conform declarațiilor primarului Dorel Cosma.

„Păi, sunt unele aproape 100%. O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025”, a precizat Cosma la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat dacă a venit Ilie Bolojan să plătească impozitul.

„Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”.

El a explicat că majorarea impozitelor nu este văzută cu ochi buni de către locuitori, însă sumele nu sunt atât de mari.

„Cum să o vadă, nu o văd cu ochi buni, că nimeni nu vede, dar mie nu mi se pare o sumă așa mare, de 320 de lei pentru 100 mp, pentru zona A”, a mai spus primarul.

Cât plătește pentru apartamentul din Oradea

Conform surei citate, primarul municipiului Oradea, Florin-Alin Birta, a vorbit despre creșterea impozitelor pentru apartamente.

Edilul a explicat că impozitul pentru un apartament de 3 camere a crescut de la aproximativ 300 de lei în 2025 la 580-600 de lei în 2026, o creștere de aproape 100%.

Acesta a spus că legea se aplică tuturor proprietarilor și că banii vor fi cheltuiți cum trebuie. Întrebat dacă Ilie Bolojan va plăti impozit dublu pentru apartamentul din Oradea, Birta a spus:

„Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie“.

Românii plătesc impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe începând cu 1 ianuarie 2026.

