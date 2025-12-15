Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan majorarea salariului minim pe economie: „Măsurile propuse de actualul guvern sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației”

Sindicatele cer premierului Ilie Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei, până la 4.350 de lei brut. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare dacă solicitarea nu este respectată. Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, critică măsurile guvernului, acuzând o politică salarială anormală și sacrificarea cetățenilor pentru reducerea deficitului.

Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan creșterea salariului minim brut

Sindicatele din România solicită premierului Ilie Bolojan creșterea salariului minim brut cu 300 de lei, de la 4.050 la 4.350 de lei. Aceasta este o cerință susținută și de social-democrați, care amenință cu retragerea de la guvernare dacă solicitările lor nu sunt respectate.

Confederația sindicală Cartel Alfa, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului, susține că măsurile guvernamentale actuale, promovate sub pretextul «salvării țării», sunt dăunătoare, ducând la sărăcirea populației și la dificultăți economice.

„Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică. Se creează o politică salarială anormală”, a declarat Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa, pentru Digi24.

Cartel Alfa, scrisoare deschisă către Guvernul României

Reprezentanții Cartel Alfa critică politica guvernamentală, acuzând sacrificarea cetățenilor pentru reducerea deficitului excesiv și protejarea capitalului. În documentul transmis, aceștia subliniază că veniturile salariale sunt reduse prin înghețarea salariilor și pensiilor, eliminarea sporurilor corelate cu condițiile de muncă, precum și reduceri mascate de personal.

„Pe de o parte, asistăm la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin reducerea sporurilor (care ar fi trebuit sa fie corelate cu condițiile de muncă), înghețarea salariilor personalului bugetar și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor”, se precizează în scrisoarea Cartel Alfa.

Totodată, sindicatele denunță cheltuielile nejustificate ale instituțiilor bugetare în perioada de criză și lipsa măsurilor eficiente împotriva evaziunii fiscale.

„În același timp și în sens opus, continuă cheltuielile deșănțate a instituțiilor bugetare cu achiziții de servicii și produse nejustificate în perioada de criză națională; măsurile pentru diminuarea marii evaziuni și colectarea la buget se lasă așteptate, iar privilegiile categoriilor protejate politic rămân în cea mai mare parte neatinse”, se arată în documentul adresat prim-ministrului.

Bogdan Hossu, despre politica salarială din România

Bogdan Hossu a subliniat că România se confruntă cu o politică salarială anormală, în care salariații cu salarii brute mai mici ajung să câștige mai mult net decât cei cu salarii brute mai mari.

„Parametrii principali sunt inflația și productivitatea. În momentul în care se îngheață cu facilitatea fiscală respectivă, apare o politică salarială aberantă – adică doi salariați cu două salarii brute consecutive, pe net, ele sunt inverse. Adică cel cu salariul brut mai mic ia net mai mult decât cel cu salariul brut mai mare”, a explicat liderul sindicatului.

El a evidențiat dezechilibrul creat de transferul integral al taxelor sociale către salariați, considerând România un «paradis fiscal» în defavoarea angajaților.

„România, la ora actuală, datorită transferului integral de taxe sociale din sarcina angajatorului numai în sarcina salariatului, e un paradis fiscal, contrar Cartei Sociale Europene, contrar unei convenții ratificate la Organizația Internațională a Muncii, care prevăd amândouă că, din totalul cheltuielilor sociale, contribuția lucrătorului nu trebuie să acopere mai mult de 50%. Ceea ce statul a făcut în 2018 prin transferul integral este un dezechilibru al repartizării sarcinii fiscale prin sistemul de asistență socială, protecție socială, între capital și salariat”, a declarat Bogdan Hossu.

Deductibilitatea și demotivarea muncii

Bogdan Hossu a atras atenția asupra efectelor negative ale deductibilității fiscale, care descurajează munca suplimentară.

„Mai mult, există o operație prin acea deductibilitate care, practic, face o demotivare a muncii, în sensul în care, dacă salariatul aflat la salariul minim pe economie vrea să mai muncească două-trei ore cel puțin în plus, pierde deductibilitatea și va lua pe net mai puțin decât dacă nu muncește în plus și rămâne la salariul minim – deci, se creează o politică salarială anormală”, a explicat el.

Acesta a subliniat că România are 1,4 milioane de lucrători la salariul minim, în ciuda unei creșteri economice.

„Adică avem 1,4 milioane de lucrători care sunt la salariul minim și în același timp avem creștere economică. Nu-și pune nimeni întrebare ce înseamnă asta?”, a adăugat liderul Cartel Alfa.

Reacția premierului Ilie Bolojan

În cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a transmis că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse, dar ar putea avea efecte negative. Acestea includ alimentarea inflației, presiuni asupra micilor afaceri, pierderi de locuri de muncă în sectoare precum HORECA și industria ușoară, precum și creșterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

Guvernul urmează să ia o decizie finală privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun.

