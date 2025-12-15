Judecătoarea Raluca Moroșanu, dezvăluiri din spatele ușilor închise ale Justiției: „Suntem terorizați la Curtea de Apel”

Raluca Moroșanu, judecător la Curtea de Apel București, a denunțat public atmosfera toxică și presiunile din justiție. Declarațiile sale vin după un material Recorder care a expus blocajele din anchetele sensibile.

Judecătoarea Raluca Moroșanu denunță presiunile din justiția românească

Judecătoarea Raluca Moroșanu a dezvăluit recent, într-un interviu acordat Recorder, atmosfera tensionată și presiunile din cadrul Curții de Apel București, comparând situația cu regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. Declarațiile sale au venit în contextul unui scandal declanșat de un documentar publicat de Recorder pe 9 decembrie, care a scos la lumină nereguli grave în justiția românească.

După vizionarea filmului Recorder, în care magistratul Laurențiu Beșu a vorbit deschis despre neregulile din sistem, Moroșanu a hotărât să ia atitudine.

Ea a declarat: „Am zis că este sub demnitatea mea să-l las pe acest om singur”.

După discuții telefonice cu colegii săi, unul dintre aceștia a avertizat-o să nu mai vorbească despre planurile sale la telefon, sugerând că ar putea fi ascultată.

„Miercuri seară am mai vorbit la telefon cu câțiva colegi și i-am spus unui coleg: «Noi ne gândim să facem totuși ceva pentru Laurențiu, ar trebui să-l susținem». Și răspunsul a fost: «Dacă vă gândiți, nu vorbiți la telefon, faceți». Și m-am întrebat cum e posibil ca, în 2025, doi judecători care vorbesc la telefon să se gândească dacă nu cumva îi ascultă cineva”, a spus judecătoarea.

În aceeași seară, o colegă i-a trimis un mesaj despre o conferință extraordinară de presă ce urma să aibă loc. Aceasta a fost scânteia care a determinat-o să acționeze.

Moroșanu a făcut o paralelă cu mitingul din 21 decembrie 1989 al lui Nicolae Ceaușescu, care a marcat începutul sfârșitului regimului său.

„În acel moment m-am gândit: «Uite ce fac ăștia. Fac o conferință de presă exact ca Ceaușescu în 21 decembrie (n.red. – 1989). Și atunci m-am gândit serios dacă n-ar trebui să fac ceva exact în momentul ăla, ceva care să fie văzut de toată lumea»”, a explicat ea.

Citește și: Traian Băsescu cere demiterea ministrului Cătălin Predoiu, după documentarul Recorder: „A izolat Justiția de celelalte puteri în stat”

Citește și: Ana Birchall, reacție dură după telefonul Liei Savonea în timpul conferinței CAB: „Scuza oferită este pur și simplu necredibilă”

Confruntarea de la Curtea de Apel București

Joi dimineață, cu doar câteva ore înainte de conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, Moroșanu a primit un mesaj care o invita să participe la eveniment.

„Mesajul era ceva de genul „Ar fi bine să fim în număr cât mai mare, conferința de presă începe la 12.00, la camera cutare”. Sincer, am văzut negru în fața ochilor. Cu alte cuvinte, dumnealor ne cheamă să-i susținem?! Suntem chemați să-i susținem pe cei care ne terorizează?! Și atunci am fost și mai hotărâtă să mă duc în sala de judecată în care urma să aibă loc conferința de presă. Am plecat cu roba pe mine. Ce a urmat? Ați văzut”, a relatat ea.

Citește și: Președinta CAB, acuzată de intimidarea presei după conferința despre documentarul Recorder. Afirmațiile lui Valentin Jucan: „O lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică”

Citește și: Judecătoarea Raluca Moroșanu, prima reacție după ce a detonat conferința de presă a Curții de Apel București și a dispărut: „Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”

În cadrul conferinței, Moroșanu a luat cuvântul și a făcut o declarație curajoasă, confirmând presiunile și atmosfera toxică din cadrul instituției: „Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”.

Deși a vorbit doar un minut și nu a numit direct persoanele responsabile, mesajul său a fost clar. În timpul declarației, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a fost prezentă, dar nu a reacționat în niciun fel.

Sursă foto: Captură video Recorder

Urmărește-ne pe Google News