Ana Birchall, reacție dură după telefonul Liei Savonea în timpul conferinței CAB: „Scuza oferită este pur și simplu necredibilă”

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, reacționează ferm după incidentul produs în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București (CAB), după ce vicepreședinta CAB a fost sunată de Lia Savonea, care i-a dictat ce să spună presei.

Ana Birchall, reacție dură după conferința Curții de Apel București

Ana Birchall a reacționat dur în mediul online, după ce în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București, vicepreședinta instituției a ieșit din cameră pentru a vorbi cu Lia Savonea, după care i-a transmis președintei CAB ce le-a transmis șefa ÎCCJ să spună în fața jurnaliștilor. Întreaga discuție a fost surprinsă de microfoanele deschise ale televiziunilor.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în conferința de presă a Curții de Apel București este extrem de grav. „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” – dialogul dintre președinta și vicepreședinta CAB, în direct – nu este un detaliu. Este un simptom”, a afirmat fosta ministră a Justiției pe pagina ei de Facebook.

Potrivit fostului ministru, reacția celor două conducătoare ale instanței ridică suspiciuni privind independența actului de justiție.

„Graba cu care vicepreședinta CAB a ieșit din conferință, graba cu care președinta CAB a aprobat acest gest arată clar: nu asistăm la colaborare instituțională, ci la o atitudine de supunere. O supunere care nu are ce căuta într-o instanță de acest nivel”, a completat Ana Birchall.

Birchall consideră că telefonul primit de vicepreședinta CAB, atribuit Liei Savonea, are aparența unei intervenții nejustificate: „Acel telefon dat de d-na Savonea nu a părut deloc o comunicare instituțională, ci o intervenție cu un alt scop — unul pe care cineva încearcă acum să-l minimalizeze”.

Apel la Inspecția Judiciară și critici la adresa explicațiilor oficiale

În aceste condiții, fostul ministru solicită intervenția rapidă a instituțiilor competente.

„Solicit Inspecției Judiciare să se sesizeze de urgență să clarifice scopul acestui telefon”, a precizat ea în mediul online.

Ea respinge și explicația oferită de Lia Savonea privind presupusa întrebare de presă ce ar fi generat apelul telefonic: „Scuza oferită de dna Lia Savonea cu ‘întrebarea de presă’ este pur și simplu necredibilă. Toată lumea știe: în comunicarea instituțională se lucrează în scris, nu cu telefoane date la repezeală în timpul unei conferințe”.

În final, Birchall avertizează că episodul semnalează o problemă profundă în sistemul judiciar.

„România are nevoie de o justiție independentă, demnă și credibilă. Reflexele de supunere, graba suspectă și telefoanele ‘urgente’ nu fac decât să compromită și mai mult un sistem deja fragil”, a subliniat fosta ministră a Justiției.

„Acest episod nu mai poate fi ascuns sub preș. Graba, supunerea și telefoanele ‘urgente’ nu sunt norme ale unei justiții independente, ci semnele unei probleme profunde. În justiție nu există ‘scăpări’. Există doar responsabilitate. Iar responsabilitatea nu se negociază, nici măcar prin telefoanele d-nei Savonea”, a mai spus Ana Birchall.

Sursă foto: Facebook

