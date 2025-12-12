Rodica Stănoiu a murit în circumstanțe suspecte. Fosta ministră a fost externată pe semnătură de iubit, după ce a ajuns la spital cu semne de violență

Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a generat controverse și întrebări. Stănoiu s-a stins din viață pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Cu puțin timp înainte, fusese internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, prezentând semne de violență.

Rodica Stănoiu a murit în circumstanțe suspecte

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în guvernul Adrian Năstase, între 2000 și 2004, a murit în circumstanțe suspecte. Înainte de deces, Stănoiu se internase la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, prezentând semne de violență, printre care lovituri la cap și în zona ochilor. Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția.

Ulterior, Stănoiu a fost externată pe semnătură de partenerul ei de viață, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care forma un cuplu de cinci ani. După externare, a fost anunțat decesul Rodicăi Stănoiu. Apropiații fostei ministre îl suspectează pe bărbat că urmărea să pună mâna pe averea ei.

Surse din cercul de apropiați al Rodicăi Stănoiu au dezvăluit că, în ultimele luni de viață, femeia s-ar fi izolat complet de prieteni, evitând orice contact, relatează Antena 3 CNN. Apropiații susțin că telefonul său mobil era controlat de partenerul său. După înmormântare, aceștia nu exclud posibilitatea de a solicita exhumarea cadavrului pentru a elimina orice suspiciuni privind cauzele decesului.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate marcantă în domeniul juridic și politic. Ministru al Justiției între 2000 și 2004, în guvernul Adrian Năstase, a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. Studiile sale postuniversitare au inclus Criminologia la Universitatea din Montréal și Dreptul Comparat la Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. De asemenea, a efectuat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC în 1994. Activitatea sa academică s-a desfășurat la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir, unde a predat.

Între 1996 și 2008, Rodica Stănoiu a fost senator în Parlamentul României, timp de trei mandate. Ca ministru, a avut un rol semnificativ în reformele din domeniul justiției. Antena 3 CNN subliniază că moartea sa rămâne învăluită în mister, iar autoritățile ar putea interveni pentru a clarifica circumstanțele acestui deces tragic.

Foto: Muzeul Exilului Românesc

