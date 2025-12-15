Nicușor Dan, nou mesaj după situația din justiție și protestele din stradă: „Statul de drept nu este negociabil”

Președintele Nicușor Dan a transmis un nou mesaj în contextul protestelor din stradă cu privire la starea justiției, devoalată de documentarul Recorder.

Nicușor Dan, nou mesaj cu privire la situația din justiție

Documentarul Recorder a scos la iveală nereguli grave în sistemul de justiție din România. În urma dezvăluirilor făcute de jurnaliști, mai mulți judecători au avut curajul să se solidarizeze cu afirmațiile făcute de colegii lor în cadrul documentarului.

În plus, oamenii au început să iasă în stradă pentru a cere demisia Liei Savonea și a conducerii Consiliului Superior al Magistraturii și a Curții de Apel București.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe judecătorii care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție, luni, 22 decembrie. Totodată, el a cerut acestora ca până pe 18 decembrie să îi trimită materiale, asumate sau neasumate nominal, cu privire la neregulile și abuzurile din justiție.

Acum, președintele Nicușor Dan a anunțat că pleacă la summitul de la Helsinki, însă nu uită de problemele legate de funcționarea justiției.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc.

Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil.

Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc.

Securitatea statului începe din interior”, a fost mesajul transmis de Nicușor Dan.

Oamenii i-au transmis președintelui să lase deoparte vorbele și să acționeze mai mult.

„Vrem fapte, nu vorbe! Noi toți cetățenii din tara asta care mai au un gram de speranță așteptăm ca cei care au posibilitatea sa schimbe ceva sa o și faca, nu doar sa vorbească! Dacă nu, singura rezolvare rămâne revolta omaneilor din strada!”, a transmis cineva.

„Timpul nu mai are răbdare, domnule președinte. Nu transformați tergiversarea și inacțiunea în politică de stat! Toți avem nevoie de răspunsuri și de fapte”, și-a spus părerea un alt cetățean.

Românii au ieșit în stradă după documentarul Recorder

De cinci zile, românii ies în stradă în număr din ce în ce mai mare. În București, oamenii s-au adunat la Universitate, însă și în alte orașe din țară și în străinătate există proteste în urma dezvăluirilor făcute de jurnaliștii Recorder.

Oamenii cer demisia Liei Savonea și a lui Cătălin Predoiu. Printre mesajele de la proteste se numără: „Error, justice not found”, „PNL şi PSD aceeaşi mizerie”, „Jos gheara de pe justiţie”, „Corupţia distruge încrederea”, „Toţi pentru justiţie”, „Demisia Lia Savonea”.

