Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”

Avocata Alice Drăghici susține că Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. Tot ea îl apără pe bărbat, despre care spune că este „moștenitor legal al soției”. Cu toate acestea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă privind decesul lui Stănoiu.

Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau căsătoriți

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni dimineață, 15 decembrie, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către procurori. Stănoiu a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, în circumstanțe suspecte.

Apropiații fostei ministre a Justiției susțin că soțul ei, Marius Calotă, care este cu 53 de ani mai tânăr, o izolase de ei. Mai mult decât atât, bărbatul a scos-o pe soția lui pe semnătură din spital, unde aceasta se internase prezentând semne de violență, inclusiv lovituri la cap și în zona ochilor. Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția.

Avocata Alice Drăghici susține că Rodica Stănoiu și Marius Calotă erau căsătoriți de cinci ani și că bărbatul este jurist. „«Iubitul tinerel» se numește Marius, are 33 de ani, și s-a căsătorit cu Rodica Stănoiu în urmă cu cinci ani. Este jurist de meserie și moștenitor legal al soției care a decedat la vârsta de 86 de ani”, a spus Alice Drăghici, potrivit Cancan.ro.

Cu toate acestea, o altă apropiată a spus că Rodicăi îi era frică de Calotă, care îi luase totul. „Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei”, a spus apropiata Rodicăi Stănoiu, potrivit EVZ.ro.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate de referință în domeniul juridic și politic din România. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției între anii 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, ea a continuat să își dezvolte cariera academică și profesională.

Studiile postuniversitare ale Rodicăi Stănoiu au inclus specializări în Criminologie la Universitatea din Montréal și Drept Comparat la Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Mai târziu, în 1994, a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera sa academică a inclus funcții de profesor universitar la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir. Pe plan politic, între 1996 și 2008, a fost senator în Parlamentul României, având trei mandate.

În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat colaborarea sa cu Securitatea sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987, conform CNSAS, informează Digi24.

