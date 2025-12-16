Ilie Bolojan dă vestea cea mare, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a picat: „De anul viitor”

Ilie Bolojan a vorbit, luni, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, despre realizările Executivului din acest an și a dat o veste bună pentru români. Premierul a precizat că, în momentul în care a preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea piețelor financiare.

Ilie Bolojan, despre realizările din acest an ale Guvernului

Ilie Bolojan a declarat, în plenul Parlamentului, că pașii făcuți în ultimele lui au dus România pe calea cea bună, din punct de vedere financiar.

„Am preluat mandatul în urmă cu şase luni într-un moment dificil pentru ţara noastră. Am anunţat atunci trei direcţii principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanţe, bună guvernare şi respect pentru cetăţeni. Acestea rămân valabile şi pentru anul ce urmează. Chiar dacă mai avem multe de dus la bun sfârşit, cred că paşii făcuţi în acest an, paşi care au fost şi cei mai grei, au pus ţara noastră pe calea cea bună”, a spus premierul în plenul comun al Parlamentului.

În același timp, prim-ministrul le-a mulțumit românilor pentru sacrificiile făcute în această perioadă.

„Asta ar fi însemnat fuga investiţiilor, dobânzi foarte mari, posibil chiar incapacitatea de a ne mai împrumuta şi, în cele din urmă, complicaţii sociale foarte mari. Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia şi să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulţumesc din nou pe această cale. Primele rezultate au început să apară. Agenţiile de rating au menţinut România în rândul ţărilor recomandate pentru investiţii. Pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, şi prin îmbunătăţirea colectării”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul anunță vești bune pentru anul 2026

Potrivit premierului, pentru prima dată în acest an în octombrie România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor. De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor nu vor mai exista creștere ale taxelor și impozitelor.

„Pentru că am început să facem ordine în finanţe, anul viitor nu vor mai exista creşteri de taxe şi impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investiţiilor şi pe reaşezarea economiei pe baze mai sănătoase. Acestea nu sunt doar poveşti. Sunt semne bune pentru România pe termen scurt şi noi perspective de dezvoltare pe termen mediu, care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român”, a afirmat el.

Ilie Bolojan a vorbit și despre moțiunile de cenzură depuse împotriva Guvernului, subliniind faptul că opoziția vrea să înlăture coaliția, dar nu vine cu nicio alternativă pentru rezolvarea problemelor țării.

„În locul discuţiilor pe soluţii, semnatarii moţiunii livrează doar haos şi scandal. În continuare nu înţeleg ce alternativă propun semnatarii moţiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile şi să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare şi să lăsăm România vulnerabilă? Moţiunea arată faptul că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Sau se face că nu înţelege. Ni se spune să reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile”, a menţionat premierul.

