Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. „Domnule Bolojan… Cu părere de rău vă spun…” Mesajul transmis premierului

Manuela Hărăbor a izbucnit public după ce a aflat cât are de plătit la impozite în 2026. Îndrăgita actriță spune că suma uriașă pe care o are de achitat este o lovitură grea pentru familia ei, mai ales în condițiile în care fiul său, diagnosticat cu handicap grav, nu mai beneficiază de scutirea de impozit prevăzută anterior de lege.

Impozit de peste 3.700 de lei: „Nu vă bazați pe contribuția noastră!”

Actrița a dezvăluit că impozitul total pe care trebuie să îl achite anul acesta se ridică la 3.706 lei, sumă care include apartamentul, terenul și mașina. În același timp, indemnizația de handicap a fiului ei este de doar 728 de lei, ceea ce, spune ea, face situația cu atât mai revoltătoare.

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Manuela Hărăbor l-a criticat direct pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a eliminat scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap grav, prevăzută în legea 448.

„3706 lei total de plată impozit pe anul 2026! 3.152 lei apartament de 110 mp, 424 lei teren, 130 lei mașină, versus 728 lei indemnizația de handicap. Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ucrainei încă 50 de milioane de euro. Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448.

Acum câteva zile vă spuneam că vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră!” – a transmis actrița pe rețelele sociale.

Mesajul ei a devenit rapid viral, fiind distribuit masiv de părinți aflați în situații similare.

Deciziile Guvernului privind impozitele în 2026

Guvernul a adoptat pentru anul 2026 un pachet amplu de măsuri fiscale care aduce creșteri de taxe, introducerea unor impozite noi și modificări importante pentru persoane fizice și companii. Aceste schimbări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, cunoscută drept „ordonanța‑trenuleț”.

Legea privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, declarată constituțională, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Printre cele mai importante măsuri se numără:

Majorarea impozitelor locale, în special pentru locuințe și terenuri, ca urmare a noilor grile de evaluare și a creșterii cotelor stabilite de autoritățile locale.

Creșterea impozitului auto, în funcție de capacitatea cilindrică și normele de poluare, ceea ce duce la costuri mai mari pentru majoritatea proprietarilor de mașini.

Accize mai mari la carburanți, alcool și tutun, ceea ce generează scumpiri în lanț pentru transport și produse de consum.

Introducerea unor taxe noi, precum taxa pe colete („taxa Temu”), aplicată comerțului online cu produse importate din afara UE.

Modificări pentru persoane fizice, inclusiv taxe mai mari pe dividende, câștiguri din bursă și criptomonede.

Creșterea contribuțiilor pentru PFA și activități independente, în special prin majorarea bazei de calcul pentru CASS.

Reguli mai stricte pentru firme, inclusiv impozitul minim pe cifra de afaceri și obligații suplimentare privind conturile bancare și raportările fiscale.

