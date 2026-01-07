  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. „Domnule Bolojan… Cu părere de rău vă spun…” Mesajul transmis premierului

Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. „Domnule Bolojan… Cu părere de rău vă spun…” Mesajul transmis premierului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Manuela Hărăbor a izbucnit public după ce a aflat cât are de plătit la impozite în 2026. Îndrăgita actriță spune că suma uriașă pe care o are de achitat este o lovitură grea pentru familia ei, mai ales în condițiile în care fiul său, diagnosticat cu handicap grav, nu mai beneficiază de scutirea de impozit prevăzută anterior de lege.

Impozit de peste 3.700 de lei: „Nu vă bazați pe contribuția noastră!”

Actrița a dezvăluit că impozitul total pe care trebuie să îl achite anul acesta se ridică la 3.706 lei, sumă care include apartamentul, terenul și mașina. În același timp, indemnizația de handicap a fiului ei este de doar 728 de lei, ceea ce, spune ea, face situația cu atât mai revoltătoare.

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Manuela Hărăbor l-a criticat direct pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a eliminat scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap grav, prevăzută în legea 448.

„3706 lei total de plată impozit pe anul 2026! 3.152 lei apartament de 110 mp, 424 lei teren, 130 lei mașină, versus 728 lei indemnizația de handicap. Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ucrainei încă 50 de milioane de euro. Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448.

A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Recomandarea zilei

Acum câteva zile vă spuneam că vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră!” – a transmis actrița pe rețelele sociale.

Mesajul ei a devenit rapid viral, fiind distribuit masiv de părinți aflați în situații similare.

Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Manuela Hărăbor, mărturisiri sincere despre fiul ei, Andrei, care suferă de autism și a împlinit 33 de ani: „M-a salvat”

Citeşte şi: Reacția Pro TV după ce Manuela Hărăbor a acuzat postul că este „bolșevic”: „Facem următoarele precizări”

Citeşte şi: Actorul Rareș Ioan Stoica, fostul partener al Manuelei Hărăbor, a murit la 54 de ani. Mesajul transmis de actriță

Citeşte şi: Cum și când a descoperit Manuela Hărăbor că fiul ei are autism. „S-a întâmplat ceva!”

Deciziile Guvernului privind impozitele în 2026

Guvernul a adoptat pentru anul 2026 un pachet amplu de măsuri fiscale care aduce creșteri de taxe, introducerea unor impozite noi și modificări importante pentru persoane fizice și companii. Aceste schimbări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, cunoscută drept „ordonanța‑trenuleț”.

Legea privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, declarată constituțională, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Printre cele mai importante măsuri se numără:

  • Majorarea impozitelor locale, în special pentru locuințe și terenuri, ca urmare a noilor grile de evaluare și a creșterii cotelor stabilite de autoritățile locale.
  • Creșterea impozitului auto, în funcție de capacitatea cilindrică și normele de poluare, ceea ce duce la costuri mai mari pentru majoritatea proprietarilor de mașini.
  • Accize mai mari la carburanți, alcool și tutun, ceea ce generează scumpiri în lanț pentru transport și produse de consum.
  • Introducerea unor taxe noi, precum taxa pe colete („taxa Temu”), aplicată comerțului online cu produse importate din afara UE.
  • Modificări pentru persoane fizice, inclusiv taxe mai mari pe dividende, câștiguri din bursă și criptomonede.
  • Creșterea contribuțiilor pentru PFA și activități independente, în special prin majorarea bazei de calcul pentru CASS.
  • Reguli mai stricte pentru firme, inclusiv impozitul minim pe cifra de afaceri și obligații suplimentare privind conturile bancare și raportările fiscale.
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Fanatik
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Citește și...
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile fac furori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Țările din Europa care au introdus noi taxe pentru turiști. Intră în vigoare în 2026
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui american Ronald Reagan, a murit
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui
Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii
Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii
Romeo Vasiloni de la "Insula Iubirii" și Beatrice Albu, finalista "iUmor", formează un cuplu. "E foarte intensă povestea!" Cum s-au cunoscut cei doi
Romeo Vasiloni de la "Insula Iubirii" și Beatrice Albu, finalista "iUmor", formează un cuplu. "E foarte intensă povestea!" Cum s-au cunoscut cei doi
Observator News
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Libertatea pentru Femei
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nu ai ajuns aici întâmplător. Dacă numărul destinului tău este 11, 22 sau 33, numerologia spune că ai o misiune diferită pe pământ
Nu ai ajuns aici întâmplător. Dacă numărul destinului tău este 11, 22 sau 33, numerologia spune că ai o misiune diferită pe pământ
Medic avertizează: ingredientul „spectaculos” din unele băuturi care îți poate perfora stomacul
Medic avertizează: ingredientul „spectaculos” din unele băuturi care îți poate perfora stomacul
Riscul tău de demență poate crește cu 45%. Detaliul zilnic la care aproape nimeni nu este atent
Riscul tău de demență poate crește cu 45%. Detaliul zilnic la care aproape nimeni nu este atent
„Ucigașul tăcut” care lovește fără avertisment. 85% dintre bolnavi sunt nediagnosticați
„Ucigașul tăcut” care lovește fără avertisment. 85% dintre bolnavi sunt nediagnosticați
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton