Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor 6 luni de guvernare. Premierul României a prezentat principalele măsuri luate în prima jumătate a anului și a vorbit despre eforturile guvernului de a pune ordine în finanțele publice și de a respecta ținta de deficit, chiar dacă unele decizii au fost resimțite greu de români. Iată ce precizări a făcut prim-ministrul țării la ședința de Guvern!

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor 6 luni de guvernare

Ilie Bolojan a făcut, la finalul ultimei ședințe de guvern din acest an, o scurtă trecere în revistă a celor șase luni de guvernare. Premierul României a spus că principalul obiectiv a fost punerea în ordine a finanțelor publice, astfel încât țara să-și respecte angajamentele și ținta de deficit la finalul anului.

Prim-ministrul României a amintit că țara era aproape de pierderea fondurilor europene și de pierderea încrederii piețelor financiare, situație care ar fi afectat accesul la banii necesari pentru acoperirea deficitului. Din acest motiv, guvernul a luat mai multe măsuri dificile, care au fost resimțite de români. Printre acestea se numără creșterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale și înghețarea unor venituri.

Politicianul a subliniat că aceste măsuri au fost necesare pentru a arăta că banii publici sunt cheltuiți atent și pentru a da semnale clare de reducere a deficitului.

„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit.

Am avut în această seară o ultimă şedinţă de guvern din anul acesta. Şi după şase luni de guvernare şi la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante, să facem ordine în finanţele publice, să guvernăm cât mai bine şi să o facem cu respect pentru cetăţenii ţării noastre.

Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem în crederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu.

Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului”, a precizat premierul României după şedinţa de Guvern.

Ce spune premierul României despre apărare și fiscalitate

Ilie Bolojan a spus că în domeniul apărării bugetul a fost gestionat conform angajamentelor internaționale și că România a intrat în programul SAFE, care permite echiparea eficientă a armatei și menținerea cheltuielilor sub control, pentru că plata creditului se întinde pe mai mulți ani.

Premierul României a mai precizat că Guvernul a adus schimbări importante în sistemul fiscal, unde până acum existau mai mult excepții și posibilități de ajustare decât reguli clare.

„Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi.

Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector. Privind în urmă, în această jumătate de ani, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta după mulţi ani angajamentele pe care ni le-am luat şi vom respecta ţinta de deficit.

Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre.

Am reuşit, prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului. Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”, a mai adăugat el.

Ilie Bolojan: „Intrăm în anul viitor fără datorii”

Mai mult decât atât, Ilie Bolojan a spus că în acest an au fost plătite toate datoriile către constructorii din România. Premierul a adăugat că pentru 2026 a obținut un acord politic în coaliție pentru continuarea reformelor, vizând atât administrația locală, cât și pe cea centrală. Acordul include și reducerea cheltuielilor parlamentarilor și a subvențiilor pentru partidele politice, deja aplicată.

Prim-ministrul a recunoscut că anul viitor va fi dificil pentru România, dar a afirmat că menținerea direcției din acest an ar putea aduce rezultate mai bune pentru toți cetățenii.

„Intrăm în anul viitor fără datorii asigurând atât accesarea fondurilor europene cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor. Tot pentru anul următor, am obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale şi de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să furnizeze servicii de calitate şi la timp.

Acordul de coaliţie prevede şi o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.

La final de an, se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulţi ani, dragi români, la mulţi ani România, multă sănătate tuturor! Vă mulţumesc foarte mult”, a încheiat șeful Executivului.

