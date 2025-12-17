Cum a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care legea pensiilor speciale va fi respinsă de CCR: „Instrumentul important în administrație este și autoritatea pe care o ai”

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi FM că proiectul de lege privind pensiile magistraților respectă toate prevederile constituționale. În consecință, prim ministrul nu ia în calcul posibilitatea ca legea să fie respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR). Întrebat dacă va demisiona în cazul unui astfel de scenariu, premierul a oferit un răspuns ferm.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă își va prezenta demisia în situația în care Curtea Constituțională va respinge proiectul privind pensiile speciale.

„Pentru a putea corecta lucruri și la sistemele care sunt într-o situație asemănătoare, trebuie să ai o autoritate în acest sens, inclusiv aceea de a trece de Curtea Constituțională la o prevedere care în mod evident pentru toată lumea este corectă și răspunde unei realități”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit Digi24.

Prim-ministrul a subliniat importanța legitimității guvernului și a măsurilor propuse, mai ales în contextul în care legea ar putea fi respinsă de CCR.

„Legitimitatea de a lua măsuri asemănătoare n-are cum să fie mai mare, pentru că dacă într-o zonă unde lucrurile erau absolut evidente n-ai reușit să treci, e greu de presupus că vei putea lua astfel de măsuri în zone adiacente sau susține măsuri în general care nu sună bine”, a adăugat acesta.

„Ca să poți face lucruri, instrumentul important în administrație este și autoritatea pe care o ai”

De asemenea, premierul a evidențiat rolul crucial al autorității în administrație.

„Ca să poți face lucruri, instrumentul important în administrație este și autoritatea pe care o ai. Asta ține și de încredere, asta ține și de suport politic, asta ține și de lucruri pe care le-ai făcut cu o anumită consecvență. Toate generează un aspect de autoritate”, a concluzionat Bolojan.

Premierul rămâne ferm în convingerea sa că legea respectă toate cerințele constituționale și că aceasta va trece de controlul CCR fără probleme.

