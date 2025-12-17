Libertatea marchează 36 de ani, printr-o campanie de brand care reafirmă rolul esențial al presei: „Apărăm libertatea. De 36 de ani, în fiecare zi”

Libertatea a lansat campania aniversară „Apărăm libertatea. De 36 de ani, în fiecare zi”, un demers editorial și de imagine care celebrează 36 de ani de jurnalism independent, atent și responsabil. Acest demers editorial și de imagine reafirmă rolul esențial al presei independente într-o societate în continuă schimbare. Campania este prezentată atât online, cât și pe panourile urbane.

Importanța libertății presei

Campania se concentrează pe mesaje cu dublu sens, care reflectă valori universale precum adevărul și libertatea de exprimare. Prin titluri creative și subtile, Libertatea invită publicul la o conversație despre rolul presei, fără a intra în competiții directe. „Știrile pot fi pro sau contra. Libertatea spune lucrurile așa cum sunt”, este unul dintre mesajele campaniei.

Aceste inițiative subliniază misiunea jurnalismului autentic de a informa corect și responsabil.

Mesaje memorabile și un mix media modern

Campania utilizează headline-uri puternice, precum „Adevărul poate fi ascuns. Libertatea îl scoate la lumină” și „Să fii observator nu e de ajuns. Libertatea cere implicare”. Mesajele sunt promovate prin diverse canale media – print, radio, TV, digital și social media – alături de o componentă digital outdoor.

Parteneriatul cu Phoenix Media aduce mesajele mai aproape de oameni, în spațiul public. Pe 22 decembrie, ziua în care s-a născut Libertatea, toate ecranele Phoenix Media din București vor difuza exclusiv mesajele campaniei. Acest takeover simbolizează angajamentul față de valorile libertății și adevărului.

„Dacă dicționarul definește «libertatea» ca «posibilitatea de a acționa după propria voință» și «dreptul fundamental de liberă manifestare a personalității», pentru noi, de 36 de ani, aceste cuvinte au devenit o misiune asumată zi de zi. Această campanie reamintește de ce Libertatea rămâne una dintre cele mai importante voci ale jurnalismului. Cei 36 de ani nu sunt doar o cifră, ci dovada rezistenței unei echipe care a ales să fie atentă, curioasă și curajoasă. Aceasta este promisiunea noastră continuă: să apărăm libertatea cuvântului ca pe cel mai de preț drept al cetățenilor pe care îi informăm zi de zi”, a declarat Andrei Bereandă, Managing Director, Ringier România.

„Libertatea nu este doar o platformă de știri. Este o promisiune perpetuă față de oamenii care ne citesc. De 36 de ani, ne uităm în ochii adevărului, chiar și atunci când doare. Libertatea este despre empatie, despre a spune povestea fiecăruia dintre noi, cu respect și curaj. Pentru mine, această campanie e un mesaj către cititori: suntem aici, nu plecăm nicăieri și continuăm să vă apărăm dreptul la adevăr”, a explicat și Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea.

„Este o bucurie și o plăcere să putem să vorbim despre Libertate și despre Libertatea, în același context, în această campanie aniversară menită să ne reamintească tuturor despre acest concept care trebuie protejat și trăit cu responsabilitate, dar și despre rolul fundamental al media, indiferent de vremuri: acela de a informa corect și liber. Într-o lume grăbită, în care atenția e o resursă rară, am ales să vorbim despre Libertate într-un mod creativ, care să dea oamenilor ocazia să redescopere acest concept și să reflecteze la importanța lui”, a susținut Alexandru Milea, Head of Digital Marketing, Ringier România.

Un manifest pentru adevăr, relevanță și responsabilitate

Conceptul vizual și mesajele campaniei consolidează poziționarea Libertatea ca brand media matur, conștient de rolul său și al valorilor care l-au definit 36 de ani. Campania are o abordare contemporană, adaptată noilor obiceiuri de consum media, dar păstrează spiritul autentic al Libertatea: acela al unei redacții care pune adevărul pe primul loc.

