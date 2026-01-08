Cine este Mitzuu de la Power Couple 2026. Ce sport a practicat la nivel de performanță și la ce facultate a renunțat

Mitzuu are 23 de ani și participă la Power Couple 2026 alături de iubita lui, Ariana.

Cine este Mitzuu

Mitzuu, pe numele său real Mihai Georgescu, s-a născut pe 1 mai 2002 și este creator de conținut online și co-fondatorul unui club de înot. Tânărul a adus energia sa de antreprenor și creativitatea sa de storyteller digital în competiția Power Couple 2026, de la Antena 1.

Mitzuu a urmat Colegiul Național „Emil Racoviță”, un liceu cu program sportiv din București, care are peste 166 de ani de istorie și performanță. După încheierea liceului, tânărul s-a înscris la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA însă a renunțat la scurt timp la studii.

Mitzuu a practicat polo pe apă de performanță și a co-fondat un club de înot în București, cu sedii în Dobroiești și Otopeni. Această afacere nu doar că susține sporturile acvatice, dar reflectă și dragostea lui pentru această disciplină, pe care a practicat-o. Clubul de înot l-a co-fondat alături de tatăl lui, George Georgescu, dublu campion național la polo pe apă și șapte ani antrenor al echipei Dinamo.

Totodată, Mitzuu este un creator de conținut cu o comunitate online de peste două milioane de abonați pe YouTube și de mai bine de 30.000 de urmăritori pe Instagram. Fiecare videoclip publicat de Mitzuu adună sute de mii de vizualizări.

Citește și: Cine este Ariana de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ea și iubitul ei, Mitzuu

Ce spune despre experiența Power Couple

Din 2020, Mitzuu formează un cuplu cu Ariana, care este și ea youtuber. Între cei doi este o diferență de vârstă de un an. Ariana este cea mai mare, fiind născută pe 28 iunie 2001. Perechea a decis să-și testeze compatibilitatea și abilitățile de a lucra în echipă la Power Couple 2026.

„Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple. Din acest motiv, am zis să ne învingem fricile și să ne cunoaștem cât mai bine în acest show. Doamne ajută să ne mișcăm binișor, măcar, și să ne simțim bine pentru că dacă facem asta, sigur o să fie un parcurs bun!”, a declarat Mitzuu.

Ariana l-a completat: „Am fost speriați amândoi inițial, ce-i drept, dar chiar ne-am dorit să vedem cum este o emisiune la TV, mai ales Power Couple care, considerăm că ni se potrivește bine, având în vedere cât de multe provocări crazy facem și noi. Deci, nu avem decât să ne simțim bine, să ne concentrăm și, doamne ajută, să fie un parcurs în emisiune cât mai bun”.

Rămâne de văzut cum au făcut față provocărilor din cadrul emisiunii, care a fost filmată anul trecut în Malta.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News