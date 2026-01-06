Ilie Bolojan lovește la început de an: taxe și impozite mai mari pentru toți! „Acești bani nu îi mai avem!” Anunțul premierului pentru români

Anul 2026 a debutat cu un val semnificativ de scumpiri și majorări de taxe care afectează direct bugetele familiilor din România. De la impozitele locale până la accizele pentru carburanți, alcool și țigări, toate costurile cresc, iar impactul se resimte deja în gospodării.

Premierul Ilie Bolojan a explicat public motivele acestor măsuri, subliniind că România nu își mai permite să susțină financiar autoritățile locale în ritmul anilor trecuți.

Majorarea impozitului pentru locuințe

Una dintre cele mai vizibile schimbări este majorarea impozitului pe locuințe, aplicată începând cu 1 ianuarie. Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că această creștere este inevitabilă, în contextul deficitului bugetar ridicat:

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem”.

El a explicat că impozitele suplimentare vor finanța proiecte locale esențiale, precum asfaltări, reparații de școli și extinderea utilităților: „Acest impozit reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local, pentru ca primăria să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi familiile lor”.

Carburanții, alcoolul și țigările se scumpesc din cauza accizelor majorate

Pe lângă impozitele locale, românii plătesc mai mult și pentru produse de consum zilnic.

De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări ale accizelor pentru băuturile alcoolice, țigări și carburanți, conform noilor modificări din Codul Fiscal, ceea ce marchează un nou val de scumpiri care afectează direct consumatorii și prețurile de pe piață.

Aceste creșteri se traduc în prețuri mai mari la pompă, la raft și în restaurante. Pentru țigări, un pachet costă mai mult după ajustarea accizei, iar alcoolul – de la bere la băuturi spirtoase – are prețuri crescute în funcție de nivelul noilor accize.

Potrivit Mediafax, alcoolul etilic va avea o acciză de 5.848,49 lei/hl alcool pur, comparativ cu 5.316,81 lei/hl anterior, iar pentru alcoolul produs în micile distilerii, acciza ajunge la 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl. Iar carburanții nu sunt nici ei scutiți de scumpiri: acciza pentru benzina cu plumb urcă la 3.598,98 lei/1.000 de litri, de la 3.271,80 lei/1.000 de litri, iar pentru benzina fără plumb, la 3.059,80 lei/1.000 de litri, de la 2.781,64 lei/1.000 de litri. Pentru motorină, acciza devine 2.804,29 lei/1.000 de litri, față de 2.549,35 lei anterior.

Un început de an dificil pentru consumatori

Pe lângă impozite și accize, românii se confruntă și cu alte taxe noi, precum taxa pe carbon pentru materiile prime importate din afara UE, care va afecta prețurile materialelor de construcții. Toate aceste măsuri vin într-un context economic tensionat, în care guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar și să stabilizeze finanțele publice.

Pentru populație, însă, începutul de an înseamnă recalcularea cheltuielilor și adaptarea la un cost al vieții în creștere. Iar pentru autorități, rămâne provocarea de a demonstra că banii colectați suplimentar se vor transforma în servicii publice mai bune.

