Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie

Vacanța angajaților Poștei Române va duce la întârzierea pensiilor pentru luna ianuarie. Aproximativ 2.200.00 de pensii vor trebui livrate în timp record, până pe 15 ianuarie, termenul promis de Poșta Română. În plus, pensionarii nu vor beneficia de creșterea promisă. Iată când vor crește pensiile și cu cât.

Pensiile pe ianuarie întârzie cu 7 zile

Procesul de distribuție a pensiilor în luna ianuarie este îngreunat de vacanța angajaților Poștei Române. Astfel, abia astăzi, 8 ianuarie, încep să se distribuie cele 2.200.000 de pensii, care trebuie distribuite în doar 6 zile lucrătoare.

Astfel, există riscul ca acest termen să nu fie respectat, iar unii beneficiari să primească pensia chiar și cu 7 zile întârziere.

Citește și: Pensii mai mari cu 3,6% din ianuarie 2026. Cine intră pe lista beneficiarilor

Pensionarii care primesc pensiile pe card își vor primi banii la timp: majoritatea sumelor vor fi virate pe 12 ianuarie, iar restul vor ajunge pe carduri pe 13 ianuarie.

Cei care iau pensia în mână de la poștaș ar putea să se confrunte cu întârzieri chiar și până la 7 zile, având în vedere cât durează procesul de distribuire.

Surpriză neplăcută pe talonul de pensii

Veste proastă pentru pensionari. Deși Guvernul a promis să indexeze pensiile conform ratei inflației, pensionarii vor afla luna aceasta că valorea punctului de referință rămâne neschimbată la 81 de lei.

Pensionarii pierd aproximativ 197 de lei. Pensia medie rămâne la 2.818 lei, în loc să crească la 3.015 lei, cum ar fi fost normal.

Mai mult, pensia minimă rămâne la 1.281 de lei, fără creșterea până la 1.370, promisă anterior.

Guvernul a decis că pensiile sunt înghețate pe tot parcursul anului 2026. Indexarea prevăzută de lege, de aproximativ 7%, ar fi adus creșteri medii de 180 de lei, însă nu va fi făcută anul acesta.

Citește și: 2026, anul marilor reforme. Avertismentul lui Ilie Bolojan despre pensii și restructurări. „Pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu!”

Mai mult, pensionarii a căror pensie depășește 3.000 de lei vor trebui să plătească și CASS-ul. Începând cu 2025, acești pensionari plătesc 10% pentru asigurarea de sănătate.

Conform Guvernului Bolojan, în 2027 ar urma ca pensiile să fie majorate. Legea prevede că punctul de referință crește cu rata inflației și cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie.

Citește și: Când intră pensiile în ianuarie 2026. Vești neplăcute pentru seniori la început de an

Ministerul Muncii a anunțat că de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor primi în jur de 360 de lei în plus la pensie. Indexarea se va face cu rata inflației de aproximativ 10%, la care se va adăuga 3% – creșterea estimată a venitului.

Urmărește-ne pe Google News