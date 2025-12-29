Când intră pensiile în ianuarie 2026. Vești neplăcute pentru seniori la început de an

Luna ianuarie 2026 aduce vești deloc plăcute pentru milioane de pensionari din România. Pe lângă faptul că pensiile vor ajunge cu întârziere, indexarea de 7% anunțată inițial nu va mai fi aplicată. În plus, o parte dintre vârstnici vor continua să plătească contribuția la sănătate, ceea ce înseamnă venituri și mai mici la început de an.

Un început de an dificil pentru mulți vârstnici

Pentru pensionarii cu venituri mici, întârzierea pensiilor nu este doar un inconvenient. După cheltuielile mari din perioada sărbătorilor, lipsa banilor la început de lună poate însemna probleme reale în plata facturilor, a medicamentelor sau a alimentelor de bază.

Ianuarie 2026 se anunță, astfel, o lună complicată pentru mulți români în vârstă, care vor trebui să facă față atât întârzierilor, cât și lipsei indexării și, în unele cazuri, contribuțiilor suplimentare.

De ce întârzie pensiile în ianuarie 2026

În mod obișnuit, pensiile sunt distribuite începând cu data de 1 a fiecărei luni. În ianuarie însă, calendarul este dat peste cap de zilele libere legale. Atât 1, cât și 2 ianuarie sunt nelucrătoare, iar acestea sunt urmate de weekendul 3–4 ianuarie. Astfel, distribuirea pensiilor nu poate începe mai devreme de luni, 5 ianuarie 2026.

Pensionarii care primesc banii prin poștă vor fi cei mai afectați, deoarece livrarea se va decala cu câteva zile. Nici cei care primesc pensia pe card nu scapă de întârzieri: virarea sumelor este programată pentru luni, 12 ianuarie 2026. Pentru cei care încasează prima pensie, banii vor ajunge chiar mai târziu, între 13 și 17 ianuarie.

Indexarea de 7% nu se mai aplică în 2026

Pe lângă întârzieri, pensionarii primesc o altă veste proastă: indexarea de 7% prevăzută pentru 2026 nu va mai avea loc. Deși legea prevede actualizarea pensiilor la fiecare 1 ianuarie, ministrul Muncii, Florin Manole, susține că înghețarea acestora este constituțională.

El a explicat că se caută soluții pentru sprijinirea celor cu venituri mici, amintind mecanismul de sprijin de 800 de lei aplicat în 2025.

„Trebuie avut în vedere și soluția asta și trebuie avut în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales acelor cu venituri mici. Avem acest mecanism, 800 de lei, stabilit la începutul anului și din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie, pensionarilor sub 2.574 de lei, cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați o dată cu pensia în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util, parțial, în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026″ a declarat ministrul pentru Adevărul.

În lipsa indexării, pensionarii au pierdut în ultimul an aproximativ 19% din valoarea reală a pensiei, ceea ce înseamnă în jur de 535 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar

Cine plătește CASS și impozit în 2026

Conform legii 141/2025, pensionarii cu venituri ce depășesc 3.000 de lei vor continua să plătească contribuția la sănătate până în decembrie 2027. Reținerea se face automat de către casele de pensii. În plus, pentru partea care depășește pragul de 3.000 de lei, se aplică și un impozit de 10%.

Pensionarii cu venituri sub acest prag nu sunt afectați: ei nu plătesc nici CASS, nici impozit, iar sumele primite lunar rămân neschimbate.

Foto – arhivă

