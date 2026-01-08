Cristian Tudor Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a produs un risc de securitate: „E vorba de o gravă ilegalitate”

Cristian Tudor Popescu îl critică pe Nicușor Dan, numindu-l „Președintele Aghiasmă”, după summitul din Paris pe 6 ianuarie. Gazetarul îl acuză de risc de securitate, după ce șeful statului a afirmat că a fost deconectat timp de patru ore, în drumul spre România.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost recent subiectul unor critici dure din partea jurnalistului Cristian Tudor Popescu (CTP), care l-a descris drept „președintele Aghiasmă”. Declarațiile acestuia au apărut în contextul participării președintelui la summitul „Coaliției de Voință” desfășurat la Paris pe 6 ianuarie 2026. Revenirea sa în țară a fost întârziată din cauza ninsorilor abundente, iar acest incident a generat o serie de controverse.

Într-o postare pe Facebook, Cristian Tudor Popescu a criticat dur modul în care Nicușor Dan a gestionat situația și imaginea României pe plan internațional. El a evidențiat faptul că președintele a fost singurul lider de stat care, din cauza utilizării unui avion militar, a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, nu pe Charles de Gaulle, asemenea celorlalți șefi de stat.

Mai mult, gazetarul a subliniat că Nicușor Dan a întârziat o zi întreagă să se întoarcă în România, fiind deconectat timp de 4 ore și jumătate în timpul zborului.

„Președintele Aghiasmă

Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a întâmplat în deplasarea președintelui Dan la Paris sunt inutile, cel puțin în plan extern. Ele pot să convingă niște fani ai lui Nicușor Dan, nu și cancelariile europene. De acolo, lucrurile se văd așa:

– președintele României este singurul care a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, și nu pe Charles de Gaulle, ca toate aeronavele oficiale, din pricina faptului că a venit cu un avion militar;

– toți șefii de stat prezenți la Paris au decolat seara, după încheierea Summit-ului, iar Nicușor Dan a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară;

– șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”. a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

CTP consideră declarațiile președintelui „periculoase”

Declarațiile președintelui cu privire la această «deconectare» au fost considerate de CTP nu doar imprudente, ci și periculoase

„Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat”, că „Spartanul are sistem de comunicații” nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false. Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate”, a mai spus CTP.

Mai mult, gazetarul subliniază faptul că dacă președintele a rămas „deconectat” atât de multe ore de țara lui, a comis o ilegalitate.

„De fapt, e vorba de o gravă ilegalitate. Dacă dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte „deconectat” înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență”, a explicat el.

Un alt punct criticat de gazetar a fost atitudinea președintelui în fața presei.

„Nu pot să nu observ că dl Dan ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi, cum văd că face în ultima vreme. Nu-l înțeleg. Vrea să-l concureze pe Ion Iliescu? Vrea să ne transmită o stare de optimism și veselie? Mie, unul, veseleala președintelui îmi stârnește spaima…”, a adăugat CTP.

