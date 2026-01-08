Raluca Zenga, apariție superbă în mediul online. Cum arată la 44 de ani și ce părere are despre rezoluțiile de Anul Nou

Raluca Zenga strălucește la început de 2026, într-o rochie roz cu spatele gol, sub artificiile din Dubai. La 44 de ani, Raluca abordează profunzimea rezoluțiilor de Anul Nou pe Instagram.

Raluca Zenga, opinie sinceră despre rezoluțiile de Anul Nou

Raluca Zenga începe anul 2026 cu o apariție spectaculoasă care emană încredere în sine. Stabilită în Dubai, fosta soție a lui Walter Zenga a împărtășit pe Instagram o serie de fotografii surprinse pe fundalul vibrant al artificiile de pe cerul de deasupra Dubaiului. Îmbrăcată într-o rochie roz strălucitoare, Raluca a atras atenția nu doar prin apariția colorată, ci și prin mesajul profund care însoțește imaginile.

„Un an nou fericit ?? Acum, pentru un mic memento sincer: 1 ianuarie – RESETAREA este pur făcută de om și administrativă (nu există nimic în natură care să înceapă un nou ciclu în ianuarie), imediat după cel mai mare festin al anului. Anul nou, de drept biologic, este echinocțiul de primăvară – când lumina revine și alimentează totul.

Rezoluțiile de Anul Nou nu sunt schimbări de identitate, ci mai degrabă promisiuni de impuls făcute sub masca sloganului «New Year, New Me», și de aceea majoritatea eșuează. Rezoluțiile vin mână în mână cu obsesia pentru productivitate, cultura agitată, mentalitatea robotică «trezește-te și muncește din greu», care este pur și simplu sclavie rebranduită.

Nu poți ignora organismul care îți spune să te odihnești și să-ți urmezi propriul ritm. Așa că nu te grăbi, nu forța schimbarea, ascultă-ți busola interioară și nu «antrenorii» insistenți. Sunt sigură că mulți dintre noi au fost nevoiți să treacă prin multe în dezvoltarea noastră anul trecut. Cât despre mine, simt că am învățat atât de multe. Mi-am învățat toate lecțiile? Categoric nu, dar este o călătorie în care am încredere”, a scris Raluca Zenga pe Instagram.

De ce au divorțat Raluca și Walter Zenga

Călătoria personală a Ralucăi, marcată de lecții și transformări, este un exemplu de reziliență. După divorțul de Walter Zenga, din 2020, Raluca și-a regăsit echilibrul, dedicându-se explorării a ceea ce o definește cu adevărat. Povestea lor de iubire, care a durat 15 ani și le-a oferit doi copii, Samira și Walter Jr., s-a încheiat discret, fără scandaluri publice.

Motivul despărțirii, confirmat de fostul portar român-italian, a fost distanța emoțională și fizică.

„Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct, însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lasă loc de alte interpretări. Eu și soția mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp. Din păcate, relațiile dintre noi s-au răcit, atât din cauza distanței dintre noi, creată de meseria mea de antrenor, dar și pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia cu care am fost căsătorit peste 14 ani. Soția mea este schimbată radical! A decis să o ia pe un alt drum pe care va merge singură de acum încolo. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră”, a spus antrenorul.

În ciuda despărțirii, Raluca a subliniat mereu că Walter rămâne un tată devotat: „Eu aș vrea să vorbesc doar despre copiii mei, pentru că în trecutul lui eu nu eram… Nu găsesc corect faptul că opinia publică l-ar putea judeca pe Walter ca fiind un tată care nu se implică sau ca un tată rece, distant, care nu are grijă de copiii lui. Doar pentru asta îmi permit să intervin acum. Cu copilașii noștri mici, de 8 și 11 ani, el a fost mereu un tată perfect“.

