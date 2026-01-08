Mădălin Ionescu, mărturisiri emoționante despre familia sa. „Mama a avut o viață de film! A ajuns la orfelinat!” Cu ce se ocupă fratele și sora lui

Mădălin Ionescu a făcut dezvăluiri emoționante despre una dintre cele mai importante persoane din viața lui: mama sa. Prezentatorul TV a rememorat povestea impresionantă a femeii care l-a crescut și care, în ciuda unei copilării marcate de pierderi și greutăți, a reușit să devină un model de putere, educație și echilibru.

Într-un interviu recent, jurnalistul a dezvăluit detalii emoționante despre trecutul ei, dar și despre rolul pe care îl are astăzi în viața familiei.

O copilărie marcată de suferință: „Mama a avut o viață de film”

Mădălin Ionescu a povestit că mama lui a trecut prin încercări dramatice încă din primii ani de viață. Rămasă fără mamă la doar șapte ani, destinul ei a luat o turnură și mai dură atunci când tatăl s-a retras la mănăstire, iar ea a ajuns într-un orfelinat. Cu toate acestea, a reușit să transforme suferința în ambiție.

„Mama a avut o viață de film. A rămas fără mamă de la șapte ani. Tatăl ei s-a retras ulterior la mănăstire, iar ea a ajuns la orfelinat. A învățat extraordinar și a ajuns un cadru didactic excepțional, foarte iubit”, a declarat Mădălin Ionescu pentru VIVA!.

Educația care i-a schimbat destinul

Prezentatorul TV spune că mama lui i-a insuflat dragostea pentru carte și pentru cultură, punând bazele formării sale profesionale și personale. În casa lor exista o bibliotecă impresionantă, cu peste o mie de volume, inclusiv cărți interzise în perioada comunistă.

„M-a crescut cu o dedicare și o afecțiune fantastice și mi-a dezvoltat o dorință masivă de cunoaștere. Am avut o bibliotecă de peste o mie de cărți, inclusiv unele interzise de regim, așa că, la terminarea liceului, deja aveam o cultură apreciabilă”, a mărturisit jurnalistul.

Sprijinul de neînlocuit al familiei: „Mama este o ființă magică!”

Deși are o vârstă înaintată, mama lui Mădălin Ionescu este în continuare extrem de activă și implicată în viața familiei. După moartea tatălui prezentatorului, în urmă cu trei ani, ea a devenit un sprijin și mai important pentru copii și nepoți.

„Este extrem de activă la vârsta ei, optimistă și ne ajută foarte mult, mai ales de când a murit tata. Cu Petra face tot felul de activități educaționale, iar cu Filip petrece mult timp. Mama este o ființă magică”, a spus Mădălin Ionescu în același interviu.

Cu ce se ocupă frații lui Mădălin Ionescu

Jurnalistul nu este singur la părinți. Relația lui Mădălin Ionescu cu frații săi, Dalina și Dragoș, a fost mereu una specială, chiar dacă diferențele de vârstă i-au purtat în cercuri diferite de prieteni în copilărie. Prezentatorul povestește că, odată ajunși la maturitate, el și fratele său au simțit instinctiv nevoia de a o proteja pe Dalina în perioada sensibilă a adolescenței.

Legătura dintre ei a rămas la fel de puternică și astăzi, iar familia se reunește ori de câte ori au ocazia. Dalina și-a urmat pasiunea pentru artă și este actriță și profesoară de teatru, în timp ce Dragoș a ales drumul managementului și ocupă funcția de director general într-o companie străină din România.

„Am fost destul de apropiați în copilărie, deși, din cauza diferențelor de vârstă, am avut de cele mai multe ori anturaje diferite. Ne iubim și ne întâlnim cât de des putem. Dalina este actriță și profesoară de teatru, iar fratele meu este director general al unei companii străine din România” – a mai spus Mădălin Ionescu.

