Cristina Șișcanu, moment tensionat în public cu Mădălin Ionescu. De ce s-a supărat pe el și l-a tras la răspundere: „Ce să fac?”

Cristina Șișcanu a împărtășit cu fanii un moment tensionat pe care l-a trăit cu soțul său, Mădălin Ionescu. Ea și-a filmat partenerul și le-a arătat fanilor cum este ignorată în timp ce ia masa, iar prezentatorul Tv a încercat să se scuze, însă a fost vizibil deranjat de atitudinea soției. Iată ce s-a întâmplat între cei doi.

Cristina Șișcanu, supărată pe soțul ei

Cristina Șișcanu este activă pe rețelele de socializare unde și-a strâns o comunitate impresionantă de oameni cu care ține legătura zilnic. De data aceasta, influencerița le-a arătat oamenilor și o parte mai neplăcută a căsniciei cu Mădălin Ionescu.

Totul s-a întâmplat în timp ce lua masa cu soțul ei, însă ca în orice căsnicie, există și părți mai puțin plăcute, momente tensionate și certuri. Vedeta a vorbit deschis despre un aspect care o deranjează, cu toate că este căsătorită cu Mădălin Ionescu de peste un deceniu și se înțeleg de minune.

Cei doi au decis să ia masa în oraș în cuplu, fără copii, așa că au început seara cu o plimbare la Ateneul Român și apoi au decis să se oprească la cină pe Calea Victoriei.

Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment romantic, s-a încheiat ca un mare eșec, din cauza faptului că Mădălin Ionescu nu îi oferea atenție soției sale. Prezentatorul era captivat de telefon și s-a scuzat spunând că are de rezolvat o problemă.

„Am lăsat-o pe Petra la o zi de naștere a unei colege, la o petrecere, și am stabilit cu soțul meu să petrecem un pic de timp pe aici, pe Calea Victoriei, să luăm masa împreună. Uitați-vă ce companie am! Nici nu mă bagă în seamă. Abia am reușit să schimbăm două-trei cuvinte. Eu am mâncat salata, el mai mănâncă o lingură de supă și îmi răspunde din când în când, dacă îl mai întreb ceva. De multe ori, nici nu mă aude, stă acolo și scrie”, a povestit Cristina într-un filmuleț publicat pe Facebook.

Ce discuție au avut cei doi în public

A urmat apoi o discuție în care prezentatorul a încercat să îi explice soției că are o problemă de rezolvat.

Mădălin Ionescu: „Am o problemă de rezolvat (…). Tu când aveai și eu nu puteam să intru în discuții cu tine?”

Cristina Șișcanu: „Da, dar eu te anunțam”

Mădălin Ionescu: „Ce mă anunțai, nu mă anunțai… Ce să fac dacă acest lucru se întâmplă?”

Cristina Șișcanu: „Se întâmplau lucrurile astea în vacanță. De exemplu, eu ziceam «du-te cu copiii pe plajă» sau ceva de genul acesta. Așa s-a încheiat întâlnirea, plătim, plecăm acasă și asta a fost. A reușit, totuși, să îmi facă o poză la Ateneu, dar din foarte multe încercări. Asta e, suntem înțelegători”, a spus Cristina Șișcanu pentru fanii ei.

