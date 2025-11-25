Cristina Șișcanu, moment tensionat în public cu Mădălin Ionescu. De ce s-a supărat pe el și l-a tras la răspundere: „Ce să fac?”

Cristina Șișcanu a împărtășit cu fanii un moment tensionat pe care l-a trăit cu soțul său, Mădălin Ionescu. Ea și-a filmat partenerul și le-a arătat fanilor cum este ignorată în timp ce ia masa, iar prezentatorul Tv a încercat să se scuze, însă a fost vizibil deranjat de atitudinea soției. Iată ce s-a întâmplat între cei doi.
Cristina Șișcanu este activă pe rețelele de socializare unde și-a strâns o comunitate impresionantă de oameni cu care ține legătura zilnic. De data aceasta, influencerița le-a arătat oamenilor și o parte mai neplăcută a căsniciei cu Mădălin Ionescu.
Totul s-a întâmplat în timp ce lua masa cu soțul ei, însă ca în orice căsnicie, există și părți mai puțin plăcute, momente tensionate și certuri. Vedeta a vorbit deschis despre un aspect care o deranjează, cu toate că este căsătorită cu Mădălin Ionescu de peste un deceniu și se înțeleg de minune.
Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment romantic, s-a încheiat ca un mare eșec, din cauza faptului că Mădălin Ionescu nu îi oferea atenție soției sale. Prezentatorul era captivat de telefon și s-a scuzat spunând că are de rezolvat o problemă.
„Am lăsat-o pe Petra la o zi de naștere a unei colege, la o petrecere, și am stabilit cu soțul meu să petrecem un pic de timp pe aici, pe Calea Victoriei, să luăm masa împreună. Uitați-vă ce companie am! Nici nu mă bagă în seamă. Abia am reușit să schimbăm două-trei cuvinte. Eu am mâncat salata, el mai mănâncă o lingură de supă și îmi răspunde din când în când, dacă îl mai întreb ceva. De multe ori, nici nu mă aude, stă acolo și scrie”, a povestit Cristina într-un filmuleț publicat pe Facebook.
Ce discuție au avut cei doi în public
A urmat apoi o discuție în care prezentatorul a încercat să îi explice soției că are o problemă de rezolvat.
Mădălin Ionescu: „Am o problemă de rezolvat (…). Tu când aveai și eu nu puteam să intru în discuții cu tine?”
Cristina Șișcanu: „Da, dar eu te anunțam”
Mădălin Ionescu: „Ce mă anunțai, nu mă anunțai… Ce să fac dacă acest lucru se întâmplă?”
Cristina Șișcanu: „Se întâmplau lucrurile astea în vacanță. De exemplu, eu ziceam «du-te cu copiii pe plajă» sau ceva de genul acesta. Așa s-a încheiat întâlnirea, plătim, plecăm acasă și asta a fost. A reușit, totuși, să îmi facă o poză la Ateneu, dar din foarte multe încercări. Asta e, suntem înțelegători”, a spus Cristina Șișcanu pentru fanii ei.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.