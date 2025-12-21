Mădălin Ionescu, mesaj emoționant despre fiul său bolnav, Filip: „Viața i-a fost afectată definitiv!” Cum critică măsurile Guvernului care afectează familiile cu dizabilități

Mădălin Ionescu a transmis pe Facebook un mesaj puternic, în care vorbește despre viața fiului său Filip, diagnosticat cu o afecțiune gravă, dar și despre efectele deciziilor recente ale Guvernului Bolojan privind eliminarea unor facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități.

Postarea sa îmbină confesiunea personală cu un apel public, scoțând la lumină dificultățile uriașe cu care se confruntă mii de familii din România.

Filip, un tânăr care răspândește bucurie

Mădălin Ionescu și-a început postarea descriind starea fiului său, Filip, un tânăr de 22 de ani a cărui „viață a fost afectată definitiv de un virus. Diagnosticul primit este unul dur: handicap de gradul I, pe viață”. Cu toate acestea, Filip reușește să rămână un spirit luminos, plin de energie și optimism. „Și totuși, Filip este vesel, pozitiv, solar”, a scris realizatorul TV, subliniind contrastul dintre greutatea diagnosticului și forța interioară a fiului său.

În ciuda dizabilității severe, Filip este recunoscut și iubit de oamenii din jur, datorită firii sale deschise și pline de bucurie. Mădălin Ionescu a mărturisit că fiul său a reușit, fără intenție, să schimbe percepția publică asupra persoanelor cu dizabilități, umanizând o realitate adesea ignorată.

Povara familiilor cu copii cu dizabilități

Realizatorul a atras atenția că nu toate persoanele cu dizabilități sunt „ușor de privit” sau acceptate social. „Există oameni care trăiesc convulsii, dependenți permanent de îngrijire, fără zâmbet, fără poveste frumoasă. Sunt reali, sunt mulți și sunt invizibili. În jurul lor există familii care se prăbușesc încet sub greutatea responsabilității. Uneori sunt martori muți ai unor tragedii imense, deseori afectați de epuizare continuă. Prin stres cronic. Prin suferință. Prin renunțări. Sunt oameni care au abandonat complet viața profesională, inclusiv joburi din care câștigau mult mai bine, pentru a-și îngriji copiii, frații sau părinții aflați în astfel de situații.”, a transmis el în mediul online.

Cheltuieli uriașe și critica deciziilor guvernamentale

Mădălin Ionescu a vorbit deschis despre costurile enorme pe care le presupune îngrijirea unui copil cu dizabilitate gravă. „Au existat perioade în care am cheltuit mii de euro lunar pentru terapii, medicație, îngrijire, adaptări, transport. Știu foarte bine ce presupune acest efort și nu este o excepție.” În contrast, sprijinul oferit de stat este extrem de redus: „Ce oferă statul român? 529 de lei pe lună pentru o persoană cu dizabilitate gravă. Atât.”

Referindu-se la eliminarea facilităților fiscale, Ionescu a subliniat că acestea nu erau privilegii, ci o recunoaștere minimă a unui dezechilibru evident. „Să le iei și puținele înlesniri care compensau un efort uriaș, în condițiile în care indemnizațiile sunt ridicol de mici, nu este reformă. Este cinism profund.”

În final, realizatorul a condamnat modul în care statul tratează familiile cu persoane cu dizabilități: „A pune semnul egalității fiscale între o familie fără poveri medicale și una care îngrijește permanent o persoană cu dizabilitate gravă nu este echitate. Este orbire morală. Este o rușine.”

