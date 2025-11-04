Mădălin Ionescu, detalii rare despre începutul relației cu Cristina Șișcanu. Era căsătorit când s-au cunoscut: „M-a iubit cu prețul unor înjosiri și umilințe fără margini”

Mădălin Ionescu a oferit detalii rare despre începutul relației cu Cristina Șișcanu, de ziua ei de naștere. Prezentatorul și soția lui s-au cunoscut când el încă era căsătorit cu prima soție, Mihaela Coșerariu. Cu toate că legal încă erau soț și soție, Mădălin și Mihaela nu mai locuiau împreună când el s-a îndrăgostit de Cristina.

Mădălin Ionescu, detalii rare despre începutul relației cu Cristina Șișcanu

Mădălin Ionescu (55 de ani) a făcut dezvăluiri rare despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, Cristina Șișcanu, cu ocazia aniversării ei de 41 de ani. Prezentatorul a mărturisit că pentru el a fost dragoste la prima vedere. Tot atunci, deși nu era oficial divorțat, Mădălin și prima soție, Mihaela Coșerariu, nu mai locuiau împreună.

„Când am cunoscut-o … eram pustiu. Un bărbat fără orizont, indiferent cât de mare era succesul meu în acel moment (și era uriaș). Am simțit din prima clipă că e ceva în aer, dar mi-a luat un an și 3 luni să-i spun ce simt pentru ea. Eram deja singur, doar cu Ștefania în locuința în care stăteam în chirie, pe bulevardul Unirii”, și-a început Mădălin Ionescu postarea.

Prezentatorul a povestit că l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea un semn dacă avea să aibă un viitor alături de Cristina și a primit instant un răspuns.

„Pentru prima oară, cu vreo săptămână înainte să-i spun ce simt, l-am rugat pe Dumnezeu să decidă dacă eu și ea putem fi fericiți. I-am zis Creatorului că am făcut mai multe alegeri neinspirate și că e de ajuns. «Doamne, dacă ea este, fă să îmi dea un semn acum.» Într-un minut m-a sunat. Niciodată nu mă căutase din alte motive decât cele profesionale, deși eram colegi de peste un an. «Te-am văzut pe la Farmacia … (i-am uitat numele)»”, a mai povestit prezentatorul.

Citește și: Ce părere are Mădălin Ionescu despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată. Pot să spun un singur lucru”

„M-a iubit cu prețul unor înjosiri și umilințe fără margini”

După acel semn, Mădălin și-a confesat sentimentele, dezvăluirile lui fiind primite cu reticență de Cristina.

„Deși nu m-a crezut că m-am îndrăgostit lulea și a durat până a acceptat ideea că ar putea fi ceva serios, temându-se că e doar o febră sentimentală de-a mea, s-a dovedit a fi cea mai inspirată alegere, asta pentru că l-am lăsat pe Cel de Sus să cântărească lucrurile”, a mai spus prezentatorului TV.

Ultima parte a postării s-a concentrat pe recunoștința lui Mădălin pentru iubirea necondiționată pe care Cristina i-a purtat-o și încă i-o poartă.

„M-a iubit cum nu credeam că poate fi posibil. Cu fiecare fibră a sufletului ei, cu fiecare centimetru de piele și de trup, cu mintea, cu inima, cu prețul unor înjosiri și umilințe fără margini. Niciun cadou nu va putea suplini o iubire mai sclipitoare decât cel mai prețios diamant. Cristina este femeia care mi-a dat sens și orizont ca bărbat. Altfel … m-aș fi stins pe interior. M-a iubit cu o dăruire care sfidează logica. Există iubiri care nu cer nimic și totuși dau totul. A ei a fost așa. La mulți, mulți ani, comoara mea! Ziua ta ne prinde la Viena. Locul de unde presa română a luat foc, o vâlvătaie care ne-a ținut luni întregi pe prima pagină a celor mai importante ziare. Asta doar pentru că eram înfometați de iubire …”, a conchis Mădălin Ionescu.

Citește și: Mădălin Ionescu, moment de tristețe în legătură cu fiul lui, Filip: „Preferam să îl știu cu vreo iubită, știu că îi plac fetele, dar…”

Ce diferență de vârstă este între Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu și câți copii au

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au cunoscut la Antena 1. Au făcut parte din echipa emisiunii „Acces Direct”, Mădălin în rolul de moderator, iar Cristina în cel de reporter. La acea vreme, fiecare forma un alt cuplu, Mădălin cu prima soție, Mihaela Coșerariu, iar Cristina cu omul de afaceri George Papari.

În ciuda începutului anevoios al poveștii lor de iubire, Mădălin și Cristina formează un cuplu solid după 15 ani de relație. Între ei este o diferență de vârstă de 14 ani și împreună au o fetiță, Petra, în vârstă de 8 ani. Din prima căsnicie, Mădălin mai are doi copii, o fiică, Ștefania, și un fiu, Filip.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News