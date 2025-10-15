Ce părere are Mădălin Ionescu despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată. Pot să spun un singur lucru”

Mădălin Ionescu a spus public ce părere are despre Mircea Badea, fostul lui coleg de trust.

Mădălin Ionescu a spus ce părere are despre Mircea Badea

Mădălin Ionescu și-a exprimat opinia despre Badea, fostul lui coleg de trust, în mediul online. Fostul prezentator de la „Acces Direct” a spus că el și gazda emisiunii-pamflet „În gura presei” nu au fost niciodată prieteni.

„Nu am scris niciodată despre el. Am fost colegi de trust. Nu am fost prieteni niciodată. Pot să spun un singur lucru – a rămas unul din puținii mohicani ai cuvântului liber. Asta într-o perioadă în care orice nuanță dincolo de limitele impuse de cenzura ideologică reală… poate fi extrem de riscantă. Nu e perfect. Își permite să jongleze, însă, cu limitele libertății de expresie în tranșee grele ale luptei pentru adevăr. E un tip deștept, problematizat, cu o viață interioară complexă în mod evident, poate chiar tumultoasă uneori. Mă opresc aici. E prima oară când fac asta. Nu aștept să îmi mulțumească. Nici nu mă interesează așa ceva. Am vrut doar să zic…”, a scris Mădălin pe Facebook.

Citește și: De ce consideră Mircea Badea că primul discurs al lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României a fost „un eșec total”: „Mă așteptam să presteze un discurs de președinte adevărat”

Reacțiile internauților

Postarea omului de televiziune are aproape 20.000 de comentarii, preponderent de admirație la adresa lui Badea.

„Badea rămâne un campion al libertății de expresie, al complexității interioare și al logicii imbatabile. Chiar de mai supără pe cei aflați de partea bună a baricadei, i se iartă. Libertatea de expresie românească ar fi fost aproape vidă în lipsa lui”, a comentat cineva.

„Deși este un tip arogant, îl respect pentru faptul că a rămas singurul din acel trust care vorbește liber și nu s-a vândut niciodată”, a scris altcineva.

„Eu mă uit la Antena 3 doar la el. Face analize bune, subtile. Ne mai deschide mintea în noianul de informații idioate”, este altcineva de părere.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News