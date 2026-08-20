Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani: „Calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”

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Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română, după 20 de ani de carieră. Acesta a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, unde a descris despărțirea de sistem drept „o senzație incredibilă de libertate și fericire”.

Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română

Marian Godină a decis să își dea demisia din Poliția Română, după ce timp de 20 de ani a activat ca angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Acesta a menționat că apariția fiicelor sale l-au schimbat, alegând liniștea în locul adrenalinei.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a continuat el.

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Ce vrea să facă fostul polițist pe viitor

Deși această funcție îi asigura o pensie bună, Marian Godină spune că a preferat să pună punct acestui capitol pentru a se dedica lucrurilor care îl fac cu adevărat fericit.

„A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe”, a explicat el.

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Astfel, Marian Godină spune că își dorește să meargă pe un alt drum și să petreacă mai mult timp alături de familia lui.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire”, a subliniat acesta.

„Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a încheiat Marian Godină.

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Sursă foto: Facebook

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