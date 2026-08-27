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Coordonatorul departamentului digital din Antena Group părăsește compania. Printre altele, el a coordonat platforma Antena Play. Acum, Paul Muntenescu a decis să demisioneze, după 6 ani petrecuți în cadrul Antena Group.

Paul Muntenescu a demisionat de la Antena Group

Acesta a condus în ultimii șase departamentul Digital Business & Streaming. El a ajuns în Antena Group în 2020, când a plecat din grupul Intact Gusti Roman

Rolul lui în dezvoltarea Antena Play a fost unul extrem de important.

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„Paul vine în Antena Group, pe lângă Know-How, cu o strategie de dezvoltare, cu entuziasm, cu dorinţa de a reîntâlni unii colegi şi a îi cunoaşte pe alţii şi cu misiunea de a construi, împreună cu echipa, un portofoliu care să le ofere utilizatorilor informaţii utile, entertainment şi o experienţă care să le depăşească aşteptările”, spunea la vremea respectivă Antena Group când îl anunţa pe noua poziţie.

Conform grupului, Antena Play rămâne în „centrul strategiei de creație şi de distribuţie a conţinutului video pe bază de abonament.“

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Paul Muntenescu a confirmat informația pentru Paginademedia.

Mesajul lui Paul Muntenescu

Ulterior, el a transmis un mesaj pe Linkedin în care anunța că pleacă din Antena Group.

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Am încheiat recent rolul de coordonare a operaţiunilor digitale şi de streaming din cadrul Antena Group, încununând această etapă cu livrarea cu succes a obiectivelor majore de streaming din această vară (n. red: când Antena a difuzat Cupa Mondială).

Transformarea şi rezultatele obţinute în dezvoltarea şi extinderea acestui ecosistem nu ar fi fost posibile fără o echipă excepţională. În leadership, eşti doar atât de bun pe cât sunt oamenii pe care îi ai alături, iar eu le sunt profund recunoscător pentru munca lor, rezilienţa şi dedicarea de care au dat dovadă în aceste proiecte de vârf.

Las în urmă o fundaţie digitală solidă, pregătită pentru viitor, şi privesc cu încredere către următorul meu capitol executiv în domeniul TMT (Tehnologie, Media şi Telecomunicaţii).

Paul Muntenescu a ocupat funcția de Head of Digital Business & Streaming Antena TV Group din 2020 până în 2026.

Anterior, el a fost Digital Strategy Manager, apoi Head of Digital & OTT RCS&RDS, iar din 2008 până în 2010 a fost editor la Gazeta Sporturilor, apoi redactor-șef pe digital.

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