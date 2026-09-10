Val de indignare după ce șeful sindicatului Metrorex a criticat conducerea companiei: „Sunt cam multe femei care iau decizii”. USR îi cere demisia, iar Diana Buzoianu îl reclamă la CNCD

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Marian Artimon, președintele Unității – Sindicatul Liber Metrou (USLM) și consilier general PSD, a stârnit o controversă uriașă în spațiul public după ce a susținut că una dintre problemele Metrorex este că există „cam multe femei care conduc”. În reacție, USR îi cere demisia din Consiliul General al Municipiului București, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că îl va reclama la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Marian Artimon, declarații controversate

Declarațiile controversate au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă în care sindicaliștii avertizau asupra riscului de blocare a circulației metroului din cauza problemelor financiare și a lipsei subvențiilor. În loc să se limiteze la aspectele tehnice și economice, liderul de sindicat a pus accentul pe genul celor aflate la conducere.

În încercarea de a explica întârzierile birocratice dintre Ministerul Transporturilor și Metrorex, Marian Artimon a făcut mai multe afirmații cu accent discriminatoriu la adresa femeilor din administrație.

„Din păcate, iar nu vreau să jignesc pe nimeni, sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou azi. La CA, femei, directori, femei. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am încercat să conducem economic și nu tehnic. De fapt, am înțeles lupta asta idioată dintre etajul unu al doamnei, cu etajul doi al doamnei, cu etajul trei – doamna (…) S-au plimbat hârtiile 150 de zile. Trenul trebuie condus de un mecanic, care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci să conducă trenul”, a susținut președintele USLM.

Deși liderul sindical a insistat în repetate rânduri că „nu vrea să jignească pe nimeni”, comentariile sale au atras rapid critici dure pentru promovarea unor stereotipuri legate de rolul femeilor în funcții de conducere.

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Diana Buzoianu îl reclamă la CNCD

Reacțiile politice și civice nu au întârziat să apară. USR București a cerut demisia imediată a lui Marian Artimon din funcția de consilier general și a solicitat PSD să îi retragă sprijinul politic.

Totodată, Diana Buzoianu a condamnat ferm discursul liderului sindical și a anunțat că va sesiza oficial Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„Femeile din București sunt ambițioase, muncitoare. Multe dintre ele sunt lidere în comunitățile lor. Nu putem accepta să li se transmită că locul lor nu este la masa deciziei. Voi sesiza CNCD în cazul lui Marian Artimon. Astăzi, un consilier general și un lider de sindicat care ia decizii pentru sute de mii de femei din București transmite public ideea că acestea ar trebui să stea mai degrabă în bucătărie decât acolo unde se iau deciziile”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a subliniat că astfel de mentalități nu trebuie normalizate în instituțiile publice și că femeile au tot dreptul să ocupe orice funcție de conducere, fără ca competența să le fie evaluată în funcție de gen.

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Vlad Voiculescu, critici la adresa lui Marian Artimon

În egală măsură, Vlad Voiculescu, președintele USR București, a punctat că „un om care consideră că sunt ‘cam multe femei’ care iau decizii nu poate pretinde că reprezintă toți bucureștenii”.

„Marian Artimon trebuie să își dea demisia din Consiliul General al Municipiului București. Un om care consideră că sunt ‘cam multe femei’ care iau decizii nu poate pretinde că reprezintă toți bucureștenii. În București, femeile nu au nevoie de permisiunea domnului Artimon pentru a conduce, pentru a decide sau pentru a ocupa funcții de responsabilitate”, a declarat Vlad Voiculescu.

Sursă foto: Facebook

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