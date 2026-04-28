Scumpirea biletelor de metrou se amână. Ministrul interimar a trimis proiectul la consultare publică

Metorex ar putea amâna cu 60 de zile aplicarea noilor tarife la metrou, conform unui proiect de ordin. În acest timp, compania trebuie să analizeze impactul economic, social și asupra mobilității urbane al majorării prețurilor.

Se amână scumpirile la Metrorex

Călătoria cu metroul urmează să crească la 7 lei, iar măsura trimiterii proiectului în consultare publică vine în contextul îngrijorărilor privind efectele asupra cererii și calității aerului în București.

Radu Măruță, ministrul Apărării și viceprim-ministru, va prelua interimar și conducerea Ministerului Transporturilor, după demisia social-democratului Ciprian Șerban.

Ciprian Șerban susținea că majorarea tarifelor la metrou, aprobată înainte de demisia sa, a fost o decizie asumată de Consiliul de Administrație, ca efect al creșterii costurilor la energie.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. A ajuns acel ordin, l-am semnat pur și simplu. Mi-aș fi dorit sa nu se ajungă în această situație, dar a fost o condiție pentru avizarea bugetului”, a declarat Ciprian Șerban, luni, 27 aprilie.

Conform deciziei, prețul unei călătorii ar fi trebuit să crească de la 5 lei la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar ar fi crescut de la 100 la 140 de lei.

Scumpire de 180%

Societatea Metrorex S.A. se află în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ar putea amâna cu 60 de zile aplicarea noilor tarife de călătorie cu metroul, conform unui proiect de ordin al ministrului transporturilor.

Măsura are ca scop evaluarea impactului economic și social al majorării prețurilor.

Conform documentului, Metrorex va analiza efectele noilor tarife asupra cererii de transport, a distribuției modale în București, dar și asupra obligațiilor României privind calitatea aerului.

Compania este nevoită să evalueze și impactul socio-economic asupra populației.

Mai mult, Metrorex trebuie să elaboreze un plan. De reducere a cheltuielilor cu cel puțin 10% pe o perioadă de maximum șase luni.

Totodată, se solicită realizarea unui studiu privind impactul asupra mobilității urbane și asupra obiectivelor europene de reducere a poluării, mai ales că Bucureștiul se confruntă deja cu presiuni privind calitatea aerului și s-a ales cu un nou dosar de infringement la nivelul Comisiei Europene.

Proiectul pune problema riscului ca majorarea tarifului la 7 lei pe călătorie să se apropie de costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte, lucru care ar putea influența comportamentul călătorilor și utilizarea transportului public.

Prețul unei călătorii cu metroul a crescut de la 3 lei în 2021 la 5 lei și urma să crească la 7 lei în 2026, adică o majorare totală de aproximativ 180%.

