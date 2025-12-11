Scandal la metrou. Un ajutor de mecanic a fost bătut după ce a luat apărarea unei femei agresate

Un incident violent a avut loc în stația de metrou Străulești din București. Un ajutor de mecanic Metrorex a fost agresat în timp ce încerca să apere o femeie care era bătută de partenerul ei. Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 decembrie, aproape de orele 23:00.

Angajat Metrorex, bătut după ce a apărat o femeie

Un incident șocant a avut loc în stația de metrou Străulești din București, în jurul orei 23.00. Un ajutor de mecanic Metrorex a fost agresat în timp ce încerca să apere o femeie de partenerul ei violent.

Conform surselor Metrorex citate de publicația Gândul, incidentul „s-a întâmplat în stația Străulești, seara, aproape de ora 23.00. Era ultima cursă din acea zi. Chiar în primul vagon, un bărbat agresa o femeie. În ajutorul femeii au sărit mecanicul și ajutorul acestuia, care au auzit țipetele. Din păcate, ajutorul de mecanic a fost lovit de agresor”.

Totul a început când un bărbat și-a agresat partenera în ultimul tren al zilei. Auzind țipetele femeii, mecanicul trenului și ajutorul său au intervenit prompt pentru a o proteja. Din nefericire, situația a luat o turnură violentă când agresorul l-a lovit pe ajutorul de mecanic.

În urma incidentului, ajutorul de mecanic a suferit leziuni vizibile, inclusiv un ochi umflat. Acesta a necesitat îngrijiri medicale și ulterior a intrat în concediu medical.

Potrivit sursei citate, victima a rămas cu „un ochi vânăt” în urma loviturii primite.

Poliția a intervenit de urgență în stația de metrou

Polițiștii de la Transporturi au sosit la fața locului pentru a gestiona situația. S-a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. Cu toate acestea, femeia agresată inițial a refuzat să depună plângere împotriva partenerului violent.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. Femeia agresată a refuzat însă să depună plângere penală împotriva bărbatului agresiv”, au precizat sursele.

Acesta nu este singurul incident de acest fel petrecut într-o stație de metrou. Luna trecut, un agent de pază în vârstă de 57 de ani a fost lovit cu pumnul în față. Conflictul a izbucnit în stația Piața Unirii 2. Atunci, cei doi bărbați se aflau în dreptul porților de acces când un scandal a izbucnit între ei, iar tânărul l-a agresat pe agent.

