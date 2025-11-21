Senatoarea POT Valentina Aldea, atacată cu o rangă de o altă femeie în București. Scandalul a pornit din cauza unui bărbat 

Senatoarea Partidului Oamenilor Tineri (POT) Valentina Aldea a fost bătută cu o bară metalică de către soția unui afacerist. Scandalul a avut loc într-un complex de locuințe din București, joi seara. Parlamentara, care are o relație cu fostul partener al agresoarei, a sunat la 112. Iată ce s-a întâmplat.

Valentina Aldea, senatoare POT, lovită de o femeie pe stradă

Valentina Aldea este senatoare POT și a fost implicată într-un scandal de proporții joi seara.

”Am fost lovită fără motiv”, a explicat femeia. Se pare că senatoarea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care are o relație. Afaceristul și soția lui sunt despărțiți și se află în proces de divorț de multă vreme.

Conform Mediafax, joi, în jurul orei 19:30, soția afaceristului a mers la apartamentul soțului și a găsit mașina Valentinei Aldea în parcare. Ea a provocat un scandal în fața blocului și i-a avariat mașina senatoarei.

Când senatoarea și afaceristul au ieșit din casă, femeia i-a atacat pe amândoi cu o bară metalică. Cele două femei s-au încăierat, iar Valentina Aldea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga.

Parlamentara a fost la INML și a obținut certificat medical care atestă că necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

Ambele femei au fost audiate și au depus plângere una împotriva celeilalte.

Mai mult, soția afaceristului a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și va fi prezentată în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru infracțiunile de lovire și distrugere.

Senatoarea are acum ordin de protecție împotriva agresoarei.

Primele declarații ale senatoarei Valentina Aldea

Parlamentara a avut și o primă reacție după întreg scandalul de proporții. Ea a confirmat că a fost lovită.

”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat Valentina Aldea în exclusivitate pentru Mediafax.

”Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”, a spus senatoarea POT.

