George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, criticat dur de Ada Condeescu: „Omul nici nu înțelege întrebarea”

George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, a fost criticat dur de actrița Ada Condeescu, după ce a refuzat să răspundă când a fost întrebat cine îi finanțează campania electorală.

Ada Condeescu l-a criticat pe George Burcea pentru modul în care a răspuns când a fost întrebat cine îi finanțează campania electorală la Primăria Capitalei. Actorul candidează din partea partidului POT, condus de Anamaria Gavrilă.

Invitat în podcastul HotSpot, găzduit de jurnalistul Laurențiu Ungureanu de la Hotnews.ro, George Burcea a fost întrebat cine îi finanțează campania. „Sunt banii personali sau sunt banii de la partid?”, l-a întrebat jurnalistul pe actor.

„Cine mă finanțează pe mine, personal? Credeți că îmi dă mama bani de acasă? Întrebați președintele Anamaria să vă explice”, a răspuns Burcea, vizibil ofensat.

„Reiau întrebarea, cum se finanțează campania, sunt bani personali sau de la partid?”, insistă Ungureanu.

George Burcea, defensiv când a fost întrebat cine îi finanțează campania electorală

„Nu mă întrebați pe mine acest aspect pentru că nu pot să vă răspund, nu sunt în măsură să vă răspund. Întrebați-o pe doamna președintă Anamaria. Eu nu sunt președintele, nu este problema mea de unde sunt banii. Adică nu trebuie să mă duc eu să văd de unde iau banii. Dom’le, eu nu am treabă cu banii. Am eu treabă cu banii partidului? Păi stați puțin, dar este problema mea să văd ce bani sunt în POT și cum să îi administrez? Eu nu sunt președintele POT-ului”, a continuat Burcea, cu aceeași atitudine.

„Deci pe banii de la POT vă faceți campanie, nu pe banii personali, nu?”, a insistat jurnalistul.

„Păi eu nu sunt singur, eu sunt cu POT. Candidez din partea lui POT. Deci cine poate să mă susțină dacă nu POT?”, a replicat actorul.

„Păi mai există sponsori, mai există donatori, poate aveți și dumneavoastră niște economii. Nu înțeleg de ce ați devenit așa defensiv”, a adăugat jurnalistul.

După ce a văzut acest dialog pe rețelele sociale, Ada Condeescu a reacționat la Instagram Story, unde a spus: „Cât de PENIBIL. Omul ăsta nici măcar nu înțelege întrebarea! Cum ajung astfel de oameni în astfel de poziții???”.

George Burcea compară primăria cu o producție de film

În cadrul aceluiași interviu, Burcea a fost întrebat dacă a condus echipe de oameni, experiență de care are nevoie pentru a găsi soluții pentru problemele administrative pe care susține că le-a identificat. Actorul este de părere că o echipă de producție de film este asemănătoare cu o primărie.

„Am condus. Fac și producție de film și reclame. Știu să manageriez. Nu o fac singur. Orice producție de film este asemănătoare cu Primăria, pentru că ai nevoie de oameni. Primarul nu este singur, are o echipă. Cum e și în POT”, este de părere actorul.

George Burcea și-a anunțat candidatura din America și susține că a ales partidul POT pentru „credințele lor” și pentru apropierea lui Călin Georgescu de această formațiune. Cu toate acestea, Georgescu a spus despre alegeri că sunt o farsă, lucru cu care actorul nu este de acord. „Candidatura mea o farsă? Eu nu sunt o farsă”, a afirmat. Alte lucruri care l-au atras la POT includ „dorința lor de schimbare” și faptul că sunt „din afara sistemului”.

Actorul vede drept un atu faptul că nu are deloc experiență în politică.

