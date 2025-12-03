  MENIU  
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică

Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică

Oana Savin
.

Gabriela și Mihaela Modorcea formau, la începutul anilor 2000, trupa Indiggo. După ce au cunoscut succesul în România, fetele au plecat în SUA, unde au încercat să se lanseze în industria muzicală. Acum, acestea se confruntă cu probleme cu legea, ajungând chiar în arest.

Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA

Gemenele de la Indiggo s-au confruntat cu mai multe probleme cu legea în ultimul an. Gabriela și Mihaela au fost reținute de mai multe ori, una dintre persoanele care le-a denunțat fiind chiar mama acestora, Violeta Modorcea. Femeia în vârstă de 65 de ani le-a reclamat pentru vătămare corporală.

În luna aprilie a acestui an, Gabriela a fost arestată pentru violență domestică, iar nouă zile mai târziu a fost acuzată și de prezentarea unei identități false. După ce a plătit o cauțiune de 1.000 dolari și mama sa și-a retras plângerea, aceasta a fost eliberată.

Situația Mihaelei este și mai complicată. Aceasta a fost reținută în aprilie pentru tentativă de tâlhărie, tulburarea liniștii publice și folosirea unei identități false. Spre deosebire de sora sa, ea nu a putut scăpa din arest, iar procesul este în desfășurare.

Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA

După ce au participat la America s Got Talent, unde nu au reușit să impresioneze juriul sau publicul, gemenele de la Indiggo au apărut în piesa „Murder to Excellence”, de pe celebrul album „Watch The Throne” (2011), unde vocea lor se aude pe fundal cântând acel „La-la-la”.

Mai târziu, Mihaela a lansat o carte intitulată „Wicked Clone” (Clona cea rea).

Drumul lor a luat apoi o turnură neașteptată. Gemenele Indiggo au lăsat în urmă lumea showbizului și au ales o viață dedicată creștinismului. Cele două pozau în creștine adevărate și nimic nu preconiza faptul că vor ajunge în spatele gratiilor.

Ajunse în America, Mihaela și Gabriela visau la o carieră în muzică, lucru despre care au vorbit pe scena America s Got Talent, unde spuneau că vor deveni staruri.

Unde s-a refugiat Violeta Modorcea

După ce a fost agresată de fiicele ei, Violeta Modorcea încearcă acum să își găsească liniștea într-o biserică din New York. Potrivit Cancan, femeia trăiește în Upper East Side, alături de familie.

Mama gemenelor Indiggo nu doar se roagă, ci și ține predici în timpul unor momente intitulate „Intenții”.

Cu toate că locuiesc în una din cele mai luxoase zone din Manhattan, Violeta Modorcea și familia ei duc o viață simplă, într-un apartament modest.

Problemele familiei au apărut încă din 2023. Potrivit The Post, gemenele ar fi avut comportamente deviante, îngrijorându-și vecinii. Părinții și bonele au raportat poliției că gemenele „se furișau pe lângă copiii lor” și „puneau întrebări invazive”.

Mai mult, una din bone a afirmat că una din gemene ar fi vrut să împletească părul unui copil și mai apoi să îl fotografieze. Atunci, surorile Modorcea au susținut că nu aveau nicio intenție rea.

