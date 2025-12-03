Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă

Laura Cosoi (43 ani) a atras atenția tuturor cu ținuta aleasă pentru recepția organizată de 1 decembrie la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan. Deși spera să uimească cu rochia ei, actrița a fost intens criticată în mediul online. La eveniment au participat mai multe vedete, politicieni și persoane publice.
Laura Cosoi, invitată la Palatul Cotroceni de 1 decembrie
De 1 decembrie, Ziua Națională a României, președintele Nicușor Dan a ținut o recepție la Palatul Cotroceni, unde a invitat mai multe persoane publice și vedete. Printre acestea s-a aflat și Laura Cosoi, care a venit însoțită de soțul ei, omul de afaceri Cosmin Curticăpean.
„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea, exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri. Educația nu este un proces tehnic, ci o relație. O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj. Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți. Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic: credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă. Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi , iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc”, a scris Laura Cosoi pe rețelele sociale.
Rochia, creație Zara, costă 159.9 lei și este descrisă pe site-ul magazinului ca fiind o „rochie scurtă confecționată din țesătură satinată. Guler înalt cu șiret tip eșarfă. Mânecă lungă amplă. Detaliu de fronseuri. Închidere laterală cu fermoar ascuns în cusătură”.