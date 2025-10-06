Laura Cosoi, declarații surprizătoare despre nevoile mamelor. De ce nu recomandă actrița concediul de maternitate de doi ani

Actrița Laura Cosoi vorbește deschis despre nevoile mamelor și ale femeilor, în general, în podcastul „E vremea mea”. Într-o societate în care femeile sunt învățate de mici lecția sacrificiului, Laura Cosoi are curajul să spună public că ea mănâncă înaintea copiilor, că nu își dorește copii în patul ei și că un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș pentru mame pentru că nu se mai regăsesc ușor.

Laura Cosoi, despre nevoile mamelor

Laura Cosoi este mama a patru fete, Rita, Vera, Lara și Aida, cea mai mică venind pe lume în iulie 2024. Invitată în podcastul „E vremea mea”, actrița a făcut afirmații surprinzătoare despre viața de mamă. Mai exact, aceasta spune că o mamă nu trebuie să se lase pe ultimul loc și nici să prioritizeze nevoile copiilor.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc.” a declarat Laura Cosoi.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului „E vremea mea”, un podcast despre feminitate și înaintarea în vârstă.

Actrița, declarații surpinzătoare

În discuția cu Laura Ivăncioiu, una dintre gazdele podcastului, Laura Cosoi a mărturisit și alte lucruri care pot părea surprinzătoare pentru femeile învățate să îi pună pe cei din jurul lor pe primul loc.

„Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoiele mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei”, a afirmat ea.

Laura Cosoi a vorbit și despre faptul că, de multe ori, părinții își lasă copiii să doarmă cu ei în pat.

„În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui”, a explicat actrița.

De asemenea, Laura Cosoi a dezvăluit că a învățat un lucru important de la regretata ei mamă.

„De la mama am învățat să îmi pun în valoare latura feminină, să am grijă de mine, să mă respect și să apelez la ajutoare – să nu fac eu ceva ce pot plăti pe altcineva să facă. Să îmi fac timp pentru mine!”, a subliniat aceasta.

Sursă foto: Instagram, Facebook

