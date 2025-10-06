Cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora Mizil și-a găsit vocația în timpul unei vizite în supermarket: „A fost un mesaj clar”

Serghei Mizil este însurat de peste 25 de ani cu Cora Mizil, cea care îi este alături la fie care pas și care i-a dăruit acestuia o fiică. Deși preferă să stea departe de luminile reflectoarelor, soția concurentului de la „Asia Express” are o meserie aparte, care o transformă într-o prezență constantă în mediul online.

Cu ce se ocupă Cora Mizil

Serghei Mizil este susținut din spate de Cora, femeia care îi este aproape de mai bine de un sfert de secol. Deși el nu ezită să își expună viața în fața camerelor de filmat, soția lui este o persoană discretă, ce a preferat să rămână departe de spațiul public, dedicându-se, în schimb, familiei sale.

Însă, în ultimii ani, Cora Mizil pare să-și fi găsit vocația. Aceasta a început să studieze ezoteria, un concept filosofic-religios, după ce a avut parte de un fenomen aparte în timpul unei vizite într-un supermarket.

Soția lui Serghei Mizil a reușit, în ultima perioadă, să se descopere și să-și dezvolte latura spirituală. Acum, femeia oferă consiliere celor care sunt în căutare de răspunsuri revelatorii.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină”, a povestit Cora Mizil în urmă cu ceva timp pentru Click.

„Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a mai spus atunci soția lui Serghei Mizil.

Serghei Mizil, despre relația cu soția lui

Cora și Serghei Mizil sunt căsătoriți de peste 25 de ani și se iubesc la fel ca în prima zi. Potrivit lui Serghei, mariajul lor fericit are un singur secret: libertatea pe care cei doi soți și-o acordă.

În urmă cu ceva timp, concurentul de la „Asia Express” povestea că are o relație bună cu soția lui, care nu îl „sufocă”.

„A scos tot ceea ce aveam mai bun din mine. Nu obișnuiam să arăt și latura asta. Nu am de ce să divoțez, pentru că am o relație foarte bună cu soția mea. Nu mă sufocă, mă duc unde vreau, fac ce vreau, vreau să plec la mare, plec la mare, sau la munte, unde vreau eu!”, a afirmat Serghei Mizil despre soția lui, Cora Mizil.

„Secretul e la femeie! Să nu fie sufocantă. De fapt, nici bărbatul, nici femeia nu trebuie să-și sufoce partenerul. Și asta ca să stai pentru copii, nu! Dacă nu te mai înțelegi, atunci divorțezi și gata!”, a mai spus concurentul „Asia Express”.

