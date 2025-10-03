Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”

Irina Fodor prezintă Asia Express de cinci sezoane, după ce Gina Pistol a rămas însărcinată și s-a retras din televiziune pentru o vreme. În cele cinci sezoane, Irina Fodor a strâns o adevărată avere, iar acum a vorbit despre ea. Iată ce a adunat prezentatoarea din diverse țări.

Irina Fodor a venit acasă plină de suveniruri

Irina Fodor prezintă Asia Express și îi place la nebunie să fie gazda competiției acerbe. Prin fiecare țară în care a umblat, vedeta a adus acasă o mulțime de suveniruri. Ea a fost în multe țări, având în vedere că prezintă emisiunea de 5 sezoane. De data asta, a făcut shopping în Coreea și și-a luat suveniruri, haine, dar și foarte multe cosmetice, renumite în toată lumea pentru calitatea lor.

Ea a povestit că are o colecție mare de lucruri cumpărate din Asia Express.

„E o colecție mare de lucruri cumpărate din Asia Express. Multe dintre ele sunt dublate ca să spun așa. Soţul nu știe asta, dar de fiecare dată cumpăram un suvenir și mi-era atât de frică să nu îl pierd sau că se întâmplă ceva, că îl sparg sau mai știu eu ce, încât mai luam încă unul identic. Bani aruncați pe geam, ar zice Fodor. Amintiri pentru toată viața, aș zice eu. Dacă le strâng pe toate, am două pungi consistente”, a spus Irina Fodor pentru Cancan.

Printre suveniruri se numără brelocuri, magneți, brățări, cercei și tot felul de pixuri frumos decorate. Ea mai are și măști de lemn pictate manual și suporturi de pahare.

„Pahare în sine, adică mi-aduc aminte că din Iordania am cumpărat două pahare, pe care le-am adus acasă cu mare grijă. Ce mai am? Suporturi de lumânări, lucruri de genul ăsta, tablouri înfășurate frumos, aduse acasă. Multe, multe, multe”, a mai spus ea.

Din acest sezon, Irina Fodor a spus că a plecat din Filipine, Vietnam și Coreea cu o mulțime de lucruri.

„Din Filipine mi-am cumpărat brățări, din Vietnam cred că am suporturi de pahare și din Coreea ne-am cumpărat lucruri de-astea mai practice, mai lumești, mai hăinuțe, mai știi cum e. Că era păcat, am ajuns acolo, am luat un sac de creme de față, nu știu ce fac, că nu mai pot să citesc. Acolo îți explică oamenii ce să faci cu ele. Uiți dacă ți-ai luat 70, ajungi acasă și te uiți pe ele…”, a spus vedeta.

Cine a recomandat-o pe Irina Fodor la Antena 1

Irina Fodor și-a adus aminte de începuturile sale în televiziune. Ea a ajuns la Antena 1 la proiectul Chefi la Cuțite, când Gina Pistol a rămas însărcinată.

„Când a fost Gina gravidă, da. Am venit mai întâi pentru al doilea semestru de “Chefi la cuțite” și după aceea ea a născut, se pleca în Asia. Eram în perioada pandemiei. Nu puteam să plecăm foarte departe, dar totuși au găsit o formulă. Și când au găsit formula, m-au întrebat dacă vreau să merg cu ei”, a spus vedeta.

Cât despre cine a recomandat-o, Irina Fodor spune că nici acum nu știe, deși a întrebat și ea cine s-a gândit că ar fi potrivită pentru un astfel de rol.

„Eu la casting am fost. Acum nu știu cine m-a recomandat exact, pentru că nu mi s-a spus, știi că e bucătăria internă. Și eu am avut curiozitatea asta și eu am întrebat. Dar cine s-a gândit la mine? Nu mi-a răspuns nimeni la întrebarea asta până astăzi, dar cred că nici nu contează. Faptul că s-au gândit, că în gașcă, că separat, faptul că s-au gândit la mine și că am ajuns să trăim împreună toate lucrurile astea, pentru mine e motiv de recunoștință. Adică nici nu mă mai interesează mai mult de atât”,a spus Irina Fodor.

