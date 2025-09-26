Irina Fodor, tachinată de Dan Alexa și Gabi Tamaș la „Asia Express”: „Am văzut tot ce au zis fotbaliștii”

Irina Fodor este la fiecare pas alături de concurenții „Asia Express”, legând, pe parcursul competiției, relații de prietenie. Acum că emisiunea este difuzată la televizor, prezentatoarea a văzut și ce au spus echipele despre ea. Iar cei mai amuzanți au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, despre care vedeta spune că au „tachinat-o”.

Irina Fodor, tachinată de Dan Alexa și Gabriel Tamaș

La fiecare final de etapă, Irina Fodor îi așteaptă pe concurenți pentru a-i anunța pe ce poziție se află și dacă participă sau nu la jocurile de amuletă. Dar, pe traseu, apar tot felul de obstacole, pe care nici echipa de producție nu le poate depăși. Ajunsă acasă, prezentatoarea a urmărit primele episoade și a aflat ce au spus concurenții despre ea.

În timpul unei probe, Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să ajungă la finish înaintea Irinei, lucru care i-a amuzat teribil pe fotbaliști, care nu s-au abținut și au glumit pe seama situației.

„Am văzut în sfârșit tot ce au vorbit fotbaliștii despre mine, cât eu nu am fost unde trebuia să fiu. S-au așezat pe jos, au zis: < > M-au tachinat în fel și chip. Pentru că ei au ajuns înaintea mea, că au luat o mașină de poliție. Dar, ne suntem dragi unii altora!”, a spus Irina Fodor pentru Click!

Citește și: Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express: „A fost șocant, nu mă așteptam…”

Citește și: Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux

Prezentatoarea, uimită de Raluca Bădulescu

De asemenea, Irina Fodor a mărturisit că a fost uimită de Raluca Bădulescu, care, dacă la începutul emisiunii nu părea că se va adapta condițiilor, în cele din urmă a intrat în spiritul competiției.

„Mi s-a părut fascinant și că Raluca a pus osul la treabă! N-aș fi crezut! A intrat spiritul competiției în ea! Eu nu văzusem reacția ei de pe barcă, din mijlocul lacului, unde cred eu că ea a trăit o stare de anxietate foarte puternică. Probabil, acesta a fost motivul pentru care a avut reacția respectivă”, a precizat ea.

Citește și: Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor”

Citește și: Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați

După eliminarea din emisiune, Raluca Bădulescu a dezvăluit cum a reușit să supraviețuiască cu un dolar pe zi. De asemenea, vedeta a mărturisit că ea nu ar primi niciodată doi oameni necunoscuți în casa ei, peste noapte.

„Problema este că eu nu mănânc în general. Eu am trăit acolo cu orez și într-o zi m-a păcălit Florin să gust din porc, știi ce bun e? Am văzut că toată lumea mănâncă. Eu mănânc foarte puține lucruri. Dar, din dolarul acela pe care îl aveam pe zi puteam să îmi cumpăr 3-4 pachete de biscuiți de la chioșc. Când ne-am învățat să cerem, era un localnic care avea un chioșc îi rugam frumos, îi ceream ceva. Nu cred că am pus mâna fără să le cer. Ce să le iei de acolo?! Oamenii îți dau, sunt foarte omenoși. Cum să vină cineva la tine acasă să doarmă la tine, eu chem poliția. Poate vine unul, dar doi care să-ți ceară să doarmă la tine? I-aș da cu piciorul în cap”, a povestit Raluca Bădulescu, la „Xtra Night Show”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Irina Fodor

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News