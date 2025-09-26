Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost surprinși având o discuție aprinsă în timp ce se întorceau la Washington DC, după o zi tumultoasă petrecută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în New York.

Cum au fost filmați certându-se în timpul unei deplasări cu avionul

Cei doi au fost văzuți discutând într-o manieră tensionată la bordul Marine One, elicopterul prezidențial, unde Donald Trump părea să-i arate cu degetul soției sale, în timp ce Melania dădea din cap dezaprobator, notează Mirror.

Imaginile surprinse miercuri seara, prin fereastra elicopterului, îi arătau pe cei doi stând față în față, într-un moment vizibil tensionat. Cu toate acestea, la coborârea din elicopter, cuplul a fost văzut ținându-se de mână în timp ce traversau peluza sudică a Casei Albe, afișând o imagine mult mai calmă decât cea din timpul zborului.

📹Journalists captured on video what appears to be an argument between Trump and his wife Melania



The footage shows the U.S. President wagging his finger at the First Lady, while she shakes her head in response.



It’s unclear what they were discussing on board the plane, but… pic.twitter.com/3xGwDXgrFu — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Donald Trump și Melania, victimele unei „sabotări”?

În aceeași zi, Președintele Trump a făcut o declarație incendiară la ONU, susținând că el și Melania au fost victimele unei „sabotări”, după ce un incident neobișnuit a avut loc la intrarea în clădire. Potrivit acestuia, scara rulantă pe care se aflau s-a oprit brusc, punându-i în pericol. „Este uimitor că Melania și cu mine nu am căzut cu fața pe marginile ascuțite ale treptelor metalice. Doar faptul că ne țineam strâns de balustrade a prevenit un dezastru”, a declarat Trump.

Secretarul de presă Karoline Leavitt a afirmat că angajați ai ONU ar fi glumit pe seama opririi intenționate a scării rulante, ca o farsă. Trump a reacționat dur, numind incidentul „un sabotaj absolut” și a cerut ca „persoanele responsabile să fie arestate”.

Donald și Melania Trump sunt căsătoriți din 2005 și au împreună un fiu, Barron. De-a lungul anilor, Prima Doamnă a fost adesea surprinsă în ipostaze distante față de soțul ei, fie evitând gesturile de afecțiune, fie afișând o atitudine rezervată în aparițiile publice. Unele imagini au stârnit speculații, cum ar fi cele în care Melania pare să respingă mâna lui Trump sau poartă pălării cu boruri largi, despre care s-a spus că ar fi menite să împiedice gesturi de tandrețe.

Citeşte şi: Melania Trump, într-un trench de aproape 3.000 dolari în timpul unei vizite istorice în Marea Britanie

Citeşte şi: Volodimir Zelenski l-a surprins pe Donald Trump cu un cadou neașteptat în vizita sa la Casa Albă! Ce i-a oferit liderul american în schimb

Citeşte şi: Melania Trump, dezvăluire emoționantă făcută lui Kate Middleton: „Îmi vine să nu mă mai întorc”

Recent, Președintele Trump a comentat un incident similar petrecut între Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, care a fost surprinsă într-un moment tensionat, părând că îl lovește pe liderul francez înainte de a coborî din avion în timpul unei vizite oficiale în Vietnam. Întrebat despre acest episod în cadrul unui interviu la Fox News, Trump a spus: „Asigurați-vă că ușa rămâne închisă. Nu a fost bine.” A adăugat apoi: „Am vorbit cu el. E bine. Sunt bine. Sunt două persoane foarte bune. Îl cunosc foarte bine și nu știu ce a fost cu acel moment, dar știu că sunt bine.”

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News