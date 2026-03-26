Ce i-a șoptit Melania Trump lui Brigitte Macron la ureche, la summitul organizat la Washington: „Sunt malefici”

Melania Trump și Brigitte Macron au avut un schimb amuzant de replici la summitul Fostering the Future din 2026, Casa Albă. Prima doamnă a SUA a descris ochii unui robot umanoid drept „malefici”, stârnind chicoteli între primele doamne.
Melania Trump, schimb de replici amuzante cu Brigitte Macron
Într-o întâlnire care a adus laolaltă minți strălucite și lideri globali, Melania Trump a atras atenția la summitul Coaliției Globale „Fostering the Future Together”, desfășurat la Casa Albă. Prima Doamnă a Statelor Unite a fost surprinsă alături de un robot umanoid, iar reacția ei a generat discuții amuzante, mai ales în dialogul cu Brigitte Macron.
La rândul ei, Melania a replicat: „Sunt malefici, wow, e o altă clasă, nu-i așa?”
Robotul, care s-a prezentat delegaților drept „figura trei”, a fost unul dintre punctele de atracție ale summitului, unde liderii din peste 40 de țări au discutat despre viitorul educației și tehnologiei.
Melania Trump a subliniat în discursul său importanța colaborării globale: „Ca oameni, visăm. Ca lideri, progresăm. Ca națiuni, vom construi”.
Ea a continuat, lansând un apel inspirațional: „Începând de astăzi, haideți să accelerăm noua noastră alianță globală, această legătură, pentru a avea un impact pozitiv asupra progresului copiilor noștri”.
Mirabela Grădniaru, invitată de Prima Doamnă a Americii
Întâlnirea a fost o veritabilă celebrare a inovării și a dialogului internațional. La eveniment au luat parte figuri marcante din domeniul tehnologiei, precum directorii Microsoft, Google și OpenAI, dar și primele doamne Mirabela Grădinaru, Olena Zelenska și Sara Netanyahu.