Ce i-a șoptit Melania Trump lui Brigitte Macron la ureche, la summitul organizat la Washington: „Sunt malefici”

Melania Trump și Brigitte Macron au avut un schimb amuzant de replici la summitul Fostering the Future din 2026, Casa Albă. Prima doamnă a SUA a descris ochii unui robot umanoid drept „malefici”, stârnind chicoteli între primele doamne.

Într-o întâlnire care a adus laolaltă minți strălucite și lideri globali, Melania Trump a atras atenția la summitul Coaliției Globale „Fostering the Future Together”, desfășurat la Casa Albă. Prima Doamnă a Statelor Unite a fost surprinsă alături de un robot umanoid, iar reacția ei a generat discuții amuzante, mai ales în dialogul cu Brigitte Macron.

În timpul evenimentului, Melania Trump i-a spus primei doamne a Franței: „Bună, ce mai faci?”.

Răspunsul lui Brigitte Macron a fost spontan: „Ochii lui sunt de nebun”.

La rândul ei, Melania a replicat: „Sunt malefici, wow, e o altă clasă, nu-i așa?”

Robotul, care s-a prezentat delegaților drept „figura trei”, a fost unul dintre punctele de atracție ale summitului, unde liderii din peste 40 de țări au discutat despre viitorul educației și tehnologiei.

Melania Trump a subliniat în discursul său importanța colaborării globale: „Ca oameni, visăm. Ca lideri, progresăm. Ca națiuni, vom construi”.

Ea a continuat, lansând un apel inspirațional: „Începând de astăzi, haideți să accelerăm noua noastră alianță globală, această legătură, pentru a avea un impact pozitiv asupra progresului copiilor noștri”.

Mirabela Grădniaru, invitată de Prima Doamnă a Americii

Întâlnirea a fost o veritabilă celebrare a inovării și a dialogului internațional. La eveniment au luat parte figuri marcante din domeniul tehnologiei, precum directorii Microsoft, Google și OpenAI, dar și primele doamne Mirabela Grădinaru, Olena Zelenska și Sara Netanyahu.

Melania Trump a încheiat discursul său cu un mesaj puternic despre potențialul uman: „Această sală este plină de un capital uman extraordinar”.

Ea a încurajat audiența să își unească forțele pentru a îmbunătăți viitorul copiilor din întreaga lume și pentru a stimula economiile globale.

