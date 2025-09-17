Donald Trump și Melania Trump au aterizat în Regatul Unit, pe 16 septembrie, pentru a doua lor vizită oficială de stat. Este prima dată când un președinte american este invitat în Regatul Unit pentru a doua oară, după ce prim-ministrul Keir Starmer i-a înmânat o invitație scrisă de mână din partea Regelui Charles în Biroul Oval în februarie. Prima Doamnă a Americii a atras toate privirile din clipa în care a pășit pe tărâm britanic.

Melania Trump, ținută de peste 5.000 de dolari în Marea Britanie

Melania Trump a coborât din Air Force One în aerul rece britanic și a pășit pe pista aeroportului Stansted din Londra, purtând un trench Burberry Kensington Heritage și cizme de călărie din piele Christian Dior Empreinte.

Ținuta Primei Doamne a Americii costă peste 5.000 de dolari. Trenchul bej costă pe site-ul Burberry 2.850 dolari, în timp ce cizmele negre Dior valorează 2.000 de dolari.

Înainte de a fi întâmpinată de garda britanică, Melania a purtat și o pereche de ochelari de soare Saint Laurent de aproximativ 360 dolari.

Soția lui Donald Trump este o fană a mărcii de modă britanice, cu o colecție de trench-uri Burberry scurte și lungi, bej, precum și paltoane întoarse albastru-aprins și maro.

În ultima sa vizită oficială în Marea Britanie, în 2019, Melania Trump a purtat o bluză Burberry din mătase roșie, albă și albastră cu fundă, precum și o rochie creion albă și o pălărie, pentru a vizita Palatul Buckingham. La banchetul de stat găzduit de regretata regină Elisabeta, aceasta a optat pentru o rochie Dior couture albă, în stil coloană, cu mănuși albe impunătoare, lungi până la cot.

Kate Middleton și Prințul William se vor întâlni cu soții Trump



Donald și Melania Trump au petrecut noaptea la reședința ambasadorului SUA, Winfield House, în centrul Londrei, iar în cursul zilei de miercuri vor avea parte de un program încărcat de vizite grandioase, covoare roșii și angajamente regale, care îi va implica pe toți membrii de rang înalt ai familiei regale, inclusiv Regele Charles, Regina Camilla, Catherine, Prințesă de Wales și Prințul William.

Familia Trump va fi găzduită la Castelul Windsor, cu o primire ceremonială completă și un banchet de stat, așa cum este tradiția.

Se pare că Melania o va însoți pe regina Camilla în vizitarea Casei de Păpuși a Reginei Mary și a Bibliotecii Regale de la Castelul Windsor, înainte de a i se alătura lui Kate Middleton în Grădinile Frogmore, unde se vor întâlni cu cercetașul șef Dwayne Fields și cu membri ai organizației Cercetașilor.

Melania Trump i-a ascuns vânătăile lui Donald Trump

Melania Trump și soțul ei, președintele american Donald Trump, au coborât din avion ținându-se strâns de mână. Se pare că această mișcare a fost o strategie a primei doamne de a ascunde o vânătaie pe care conducătorul american ar avea-o pe mâna dreaptă.

Nu este pentru prima dată când Trump este văzut cu vânătăi sau un plasture pe mână.

Se pare că medicii i-au recomandat lui Trump să își pună un plasture din cauza „strângerilor frecvente de mâini”, dar și pentru că ar fi folosit aspirina, care tratează mai multe probleme de sănătate, fiind și medicament anticoagulant.

„Acest lucru este în concordanță cu o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și utilizarea aspirinei, care este administrată ca parte a unui regim standard de prevenție cardiovasculară”, a declarat medicul lui Donald Trump, Sean Barbarella.

Sursă foto: Profimedia

