Kate Middleton, apariție impecabilă la funeraliile ducesei de Kent. Ce ținută a ales Prințesa de Wales pentru evenimentul istoric

Kate Middleton și Prințul William au participat la înmormântarea ducesei de Kent, Katharine. Prinții de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, s-au numărat printre membrii familiei regale care au participat la tristul eveniment.

Kate Middleton, ținută impecabilă la înmormântarea ducesei de Kent

Prințul William și prințesa Kate au ajuns la Catedrala Westminster în jurul orei 13:45, ora locală, unde l-au salutat pe preot înainte de a intra.

Deși a fost un eveniment sobru, Kate Middleton a atras toate privirile cu ținuta sa impecabilă. Prințesa de Wales și-a accesorizat ținuta neagră cu un colier cu patru șiraguri de perle și o încuietoare centrală cu diamant, care a aparținut anterior regretatei regine Elisabeta.

Soția Prințului William a mai purtat acest accesoriu la înmormântările reginei Elisabeta în 2022 și ale prințului Philip în 2021.

Pe de altă parte, Prințul de Wales a optat pentru un costum negru cu un detaliu clasic: o bastistă albă la buzunarul sacoului.

Familia regală a fost condusă la funeralii de Regele Charles, care însă nu a fost însoțit de soția lui, Camilla, care a fost nevoită să rămână acasă din cauza unei sinuzite acute.

Cine a fost Katharine, ducesă de Kent



Katharine a intrat în familia regală în momentul în care s-a căsătorit cu vărul reginei Elisabeta, Ducele de Kent. Aceasta a încetat din viață pe 4 septembrie la reședința sa de la Palatul kensington, la vârsta de 92 de ani. În urma sa au rămas soțul ei, cei trei copii ai lor, și 10 nepoți.

Mulți alți membri ai familiei regale s-au numărat printre participanții la înmormântare, inclusiv Prințesa Anne și soțul ei, Sir Timothy Laurence, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, Prințul și Prințesa Michael de Kent și Ducele și Ducesa de Gloucester.

Prințul William și Prințesa Kate au distribuit anterior o declarație despre moartea ducesei de Kent, pe paginile lor de socializare.

„Gândurile noastre sunt astăzi alături de Ducele de Kent și familia sa, în special George, Helen și Nicholas”, au scris ei, referindu-se la soțul regretatului membru al familiei regale și la cei trei copii ai lor.

„Ducesa a lucrat neobosit pentru a-i ajuta pe alții și a susținut numeroase cauze, inclusiv prin dragostea ei pentru muzică. Va fi un membru al familiei care ne va lipsi mult”, au încheiat Prinții de Wales, semnând biletul cu inițialele lor „W & C”.

Sursă foto: Profimedia

