Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”

Kate Middleton a generat un val de reacții în mediul online cu cea mai recentă schimbare de look. Prințesa de Wales este blondă!

Kate Middleton, schimbare radicală de look

Kate Middleton este blondă! Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, rareori trece prin schimbări de look, motiv pentru care admiratorii ei au primit cu reticență transformarea. Kate și soțul ei, Prințul William (43 de ani), au vizitat astăzi, 4 septembrie, Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Cuplul regal a optat pentru ținute office casual, el în pantaloni bleumarin, cămașă bleu și sacou maro, ea în pantaloni de stofă negri, cămașă albă și sacou kaki. Detaliul care a atras toate privirile a fost părul blond al Prințesei. Coafat cu volum la rădăcină și bucle lejere, părul lui Kate a generat controverse în mediul online, mulți dintre oameni suspectând că este vorba, de fapt, despre o perucă.

„O îmbătrânește”

„Arată ca o perucă”, sunt de părere mai mulți oameni.

„O îmbătrânește”, a considerat altcineva, în timp ce o altă persoană a spus: „Este mai ușor să ascunzi firele albe când părul este mai deschis la culoare”.

„Arată teribil”, a mai comentat cineva.

„Îi stă mai bine brunetă și cu părul până la umeri”, a scris altcineva.

Primele imagini cu Kate blondă au apărut pe 24 august, când Prințesa de Wales a fost surprinsă în mașină în drum spre biserica de lângă Castelul Balmoral din Scoția, alături de Prințul William și de copiii lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani.

Pe 4 septembrie, Prințesa de Wales a vizitat grădinile recent renovate ale Muzeului de Istorie Naturală din Londra, împreună cu Prințul William. Cuplul regal a marcat astfel pentru prima vizită oficială după vacanța de vară.

Foto: Profimediaimages.ro

