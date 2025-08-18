Ce a scris Melania Trump în scrisoarea către Vladimir Putin. Președintele rus a citit-o în timpul summit-ului

Prima Doamnă Melania Trump a scris o „scrisoare pentru pace” adresată președintelui rus Vladimir Putin, în care îi spune că „a venit timpul” să protejeze copiii și generațiile viitoare din întreaga lume, conform Fox News Digital.

Prima Doamnă a SUA, scrisoare către Putin

Fox News Digital a obținut în exclusivitate „scrisoarea pentru pace” pe care prima doamnă i-a adresat-o lui Putin și pe care președintele Trump i-a înmânat-o personal liderului rus înaintea summitului lor din Alaska, potrivit acelorași surse.

Imediat după primirea scrisorii, Putin a citit-o în fața delegațiilor americane și ruse.

„Stimate președinte Putin,” începe scrisoarea primei doamne. „Fiecare copil poartă în inimă aceleași vise tăcute, fie că se naște întâmplător într-o zonă rurală a unei națiuni, fie într-un centru urban magnific. Ei visează la iubire, la posibilitate și la siguranță față de pericole.

Ca părinți, avem datoria de a hrăni speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne proteja copiii se extinde dincolo de confortul câtorva. În mod incontestabil, trebuie să ne străduim să pictăm o lume plină de demnitate pentru toți — astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, și astfel încât viitorul însuși să fie perfect protejat. Un concept simplu, dar profund, domnule Putin, sunt sigură că sunteți de acord, este acela că fiecare generație de urmași își începe viața cu o puritate — o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei.”

Prima doamnă a continuat spunând că „în lumea de azi, unii copii sunt forțați să poarte un râs tăcut, neatins de întunericul din jurul lor — o sfidare tăcută împotriva forțelor care le-ar putea revendica viitorul”.

„Domnule Putin, dumneavoastră puteți, de unul singur, să le redați râsul melodic,” a scris prima doamnă. . „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți Rusia — veți servi însăși umanitatea. O idee atât de îndrăzneață transcende toate diviziunile umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți capabil să implementați această viziune cu o simplă semnătură chiar astăzi. A venit timpul.”

Trump și Putin, summit în Alaska. Rezultatul? Nu există un acord

Scrisoarea pentru pace a Melaniei Trump a fost scrisă înaintea întâlnirii istorice a soțului său cu Putin, care a avut loc vineri, în Anchorage, Alaska. Întâlnirea de maximă importanță a fost primul summit SUA-Rusia de la cel din iunie 2021, care a avut loc în timpul administrației fostului președinte Joe Biden și cu doar opt luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina.

Deși Trump și Putin nu s-au întâlnit față în față de ani de zile înainte de vineri, ei au vorbit la telefon de mai multe ori în acest an pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului Rusiei cu Ucraina.

După întâlnire, președintele Trump a declarat că summitul a fost „extrem de productiv,” însă că părțile „nu au ajuns încă” la o înțelegere pentru a pune capăt războiului.

„Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord, majoritatea, aș spune,” le-a spus Trump jurnaliștilor după întâlnire.

Zelenski a spus că Trump i-a vorbit despre principalele puncte ale întâlnirii sale cu Putin, adăugând că sprijină pe deplin propunerea lui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA.

