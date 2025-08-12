  MENIU  
Știri > Nicușor Dan, mesaj important înainte de summit-ul Trump-Putin din Alaska. Ce miză are întâlnirea 

Anca Lupescu Redactor
.  Actualizat 12.08.2025, 16:00

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj important înainte de summit-ul SUA-Rusia, o întâlnire extrem de sensibilă și vitală în contextul politic actual. Summitul SUA-Rusia din Alaska se ține într-un loc unde Estul întâlnește Vestul — la propriu — într-o zonă familiară ambelor țări ca linie de front în timpul Războiului Rece, cu baze de apărare antirachetă, posturi radar și activități de spionaj.

Nicușor Dan, mesaj înainte de summit-ul SUA-Rusia. Ce poziție are Uniunea Europeană

Președintele Nicușor Dan a salutat marți, 12 august, eforturile președintelui american Donald Trump de a sfârși războiul din Ucraina, subliniind faptul că orice soluție ar trebui să respecte integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. 

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a transmis Nicușor Dan pe X.

O declarație semnată de liderii UE reiterează aceleași lucruri. Declarația a fost semnată de toți liderii UE, mai puțin Ungaria, iar în ea se arată sprijinul deplin pentru Kiev.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina.

O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, se arată în declarație, conform consilium.europa.eu.

Summitul SUA-Rusia, extrem de important

Summitul va avea loc vineri, 15 august, în Alaska. Va fi prima vizită a lui Putin în Statele Unite din 2015, când a participat la Adunarea Generală a ONU din New York. 

Deoarece SUA nu este membră a Curții Penale Internaționale — care a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin în 2023, pentru acuzații de crime de război — Washingtonul nu are nicio obligație legală de a-l reține.

Ambele țări au confirmat că întâlnirea va avea loc doar între Putin și Trump, deși inițial existau sugestii că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea fi prezent. Însă Kremlinul s-a opus constant unei întâlniri directe între Putin și Zelenski — cel puțin până când un acord de pace între Rusia și Ucraina ar fi pregătit pentru semnare.

Putin a declarat săptămâna trecută că nu este împotriva unei întâlniri cu Zelenski, „dar trebuie create anumite condiții” pentru ca acest lucru să se întâmple, condiții care sunt „încă departe.”

Această poziție a stârnit îngrijorări privind excluderea Ucrainei din negocieri. Oficialii ucraineni au discutat săptămâna trecută cu aliați europeni, care au subliniat că pacea nu poate fi realizată fără implicarea Kievului.

Alaska a fost colonizată de Rusia începând cu secolul al XVIII-lea, până când țarul Alexandru al II-lea a vândut-o Statelor Unite în 1867 pentru suma de 7,2 milioane de dolari. Când s-a descoperit că teritoriul conținea resurse vaste, vânzarea a fost văzută ca o afacere naivă, ce a generat regrete și autocritică în rândul rușilor.

