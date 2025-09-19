Melania Trump, dezvăluire emoționantă făcută lui Kate Middleton: „Îmi vine să nu mă mai întorc”

Melania Trump l-a însoțit pe Donald Trump într-o vizită oficială în Marea Britanie, unde au fost tratați regește de familia regală. În timpul unei întâlniri cu Kate Middleton, Prințesă de Wales, prima doamnă a Americii i-a făcut acesteia o dezvăluire emoționantă.
Melania Trump a purtat mai multe conversații cu Kate Middleton, în timpul vizitei oficiale a cuplului prezidențial în Marea Britanie. Un cititor de buze a reușit să surprindă una dintre discuțiile acestora, într-un moment în care soția lui Donald Trump îi făcea o mărturisire Prințesei de Wales.
În timp ce președintele Trump și soția sa, Melania Trump, se îndreptau spre Castelul Windsor, Prima Doamnă a avut o discuție plăcută cu Prințesa Kate despre perioada petrecută în Regatul Unit.
Nicola Hickling, cititoare de buze, a explicat cum Kate i s-a adresat Melaniei cu căldură.
Donald Trump, uimit de frumusețea lui Kate Middleton
La rândul lui, Donald Trump a purtat o scurtă conversație cu Kate Middleton, în momentul în care el și soția lui au fost întâmpinați de Prinții de Wales. Președintele american a rămas fascinat de frumusețea Prințesei de Wales, lucru pe care i l-a mărturisit fără restricții.
„Ești frumoasă, atât de frumoasă”, i-a spus Trump Prințesei de Wales, în vârstă de 43 de ani.
Purtând o rochie vișinie cu o pălărie și o poșetă asortate, Kate Middleton a zâmbit în timp ce a dat mâna cu Trump.