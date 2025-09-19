Melania Trump, dezvăluire emoționantă făcută lui Kate Middleton: „Îmi vine să nu mă mai întorc”

Melania Trump l-a însoțit pe Donald Trump într-o vizită oficială în Marea Britanie, unde au fost tratați regește de familia regală. În timpul unei întâlniri cu Kate Middleton, Prințesă de Wales, prima doamnă a Americii i-a făcut acesteia o dezvăluire emoționantă.

Melania Trump, dezvăluire emoționantă

Melania Trump a purtat mai multe conversații cu Kate Middleton, în timpul vizitei oficiale a cuplului prezidențial în Marea Britanie. Un cititor de buze a reușit să surprindă una dintre discuțiile acestora, într-un moment în care soția lui Donald Trump îi făcea o mărturisire Prințesei de Wales.

În timp ce președintele Trump și soția sa, Melania Trump, se îndreptau spre Castelul Windsor, Prima Doamnă a avut o discuție plăcută cu Prințesa Kate despre perioada petrecută în Regatul Unit.

Nicola Hickling, cititoare de buze, a explicat cum Kate i s-a adresat Melaniei cu căldură.

„Am un pardesiu la fel ca al tău, îl port de fiecare dată când zbor cu avionul”, i-a spus Kate Middleton soției lui Donald Trump, potrivit Daily Express.

Melania a răspuns cu același entuziasm: „Știu, este excepțional și atât de confortabil. Uneori îl port acasă.”

Vorbind despre perioada petrecută în Marea Britanie, Melania a adăugat: „Uneori, când ajung aici, nu mai vreau să mă întorc”.

Citește și: Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco

Citește și: Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru

Donald Trump, uimit de frumusețea lui Kate Middleton

La rândul lui, Donald Trump a purtat o scurtă conversație cu Kate Middleton, în momentul în care el și soția lui au fost întâmpinați de Prinții de Wales. Președintele american a rămas fascinat de frumusețea Prințesei de Wales, lucru pe care i l-a mărturisit fără restricții.

„Ești frumoasă, atât de frumoasă”, i-a spus Trump Prințesei de Wales, în vârstă de 43 de ani.

Purtând o rochie vișinie cu o pălărie și o poșetă asortate, Kate Middleton a zâmbit în timp ce a dat mâna cu Trump.

Citește și: Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa

Citește și: Secretul căsniciei dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu: „Există dragoste fără cuvinte. Sunt o grămadă de situații în care…”

Seara, în timpul banchetului de stat organizat în onoarea președintelui american, Kate a fost așezată strategic lângă Donald Trump, aceștia purtând conversații amiabile.

La dineu au fost servite mai multe preparate speciale, prezentate pe un meniu scriu în limba franceză.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kate Middleton și Melania Trump

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News