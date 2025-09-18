Meniul de la dineul organizat de Regele Charles pentru Donald Trump. Ce delicatese au fost servite

Banchetul de stat este punctul culminant spectaculos al unei vizite de stat, un ospăț strălucitor cu discursuri, toasturi regale, fanfare cu trompete și mâncare și vinuri rafinate. O abordare a ospitalității impecabilă, bazată pe șoc și uimire, menită să-l facă pe un lider în vizită, precum președintele Trump, să se simtă special. În timpul vizitei lui Donald Trump, cei 160 de invitați, așezați în spatele a 1.452 de tacâmuri, s-au delectat cu unele dintre cele mai elegante preparate.
Cum a arătat meniul de la dineul organizat în onoarea lui Donald Trump
Decorul din Sala St. George din interiorul Castelului Windsor este o priveliște remarcabilă, un amestec de banchet medieval și decorul din filmul Harry Potter. Personalul îmbrăcat în uniformă elaborată din jurul sălii este la fel de antrenat ca soldații care au fost la paradă în timpul zilei, în timp ce aranjamentele de pe mese, cu câte cinci pahare de persoană, sunt extrem de îngrijite.