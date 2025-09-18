  MENIU  
Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru

Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Sportivul a ales un colț de liniște la marginea Capitalei, într-un cartier care a fost recent construit lângă lac. Campionul mondial la înot locuiește într-un complex care face parte din ansamblul Liziera de Lac și se află la doar 20 de minute de centrul comercial Pallady. Aici există terenuri de sport, o sală de fitness complet utilată și un bazin semiolimpic care îi poartă numele. Iată cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru, dar și ce poți găsi aici!

David Popovici și-a ales un colț de liniște la marginea Bucureștiului, într-un cartier recent construit lângă lac. În acest loc, arhitectura simplă se îmbină cu facilități moderne pentru sport și relaxare. Astfel, aici poți găsi terenuri de sport, o sală de fitness complet utilată și un bazin semiolimpic care poartă numele sportivului. Cum arată locuința campionului mondial la înot, dar și cât costă să-ți cumperi o casă aici.

David Popovici a ales să trăiască într-o zonă liniștită la marginea Capitalei. Vila lui se află într-un cartier recent construit, aproape de Lacul Tătaru, gândit pentru cei care vor să evite agitația orașului. Casele respectă un stil simplu, inspirat de arhitectura nordică, și se încadrează perfect în peisaj.

Locuința campionului mondial la înot oferă acces la facilități moderne. Aici există terenuri de sport, o sală de fitness complet utilată și un bazin semiolimpic care îi poartă numele. Este singura piscină de acest tip într-un cartier privat din România. Acest detaliu care a contat mult în alegerea lui de a se muta aici.

Deși este retras, complexul face parte din ansamblul Liziera de Lac și se află la doar 20 de minute de centrul comercial Pallady.

Comunitatea este în creștere, iar David Popovici nu este doar rezident aici, ci și imaginea întregului proiect.

Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru

Prețurile de aici nu fac locuințele accesibile pentru toată lumea. Vilele mici, cu 3 camere și circa 80 mp, costă de la 146.300 € plus TVA și au un loc de parcare.

Casele mai spațioase locuințe, cu 4 camere, grădini mari și două locuri de parcare, ajung aproape de 190.000 € plus TVA.

În perioada următoare, în cartier vor exista și următoarele: cafenea, restaurant, magazin de proximitate și grădiniță.

Unde se află Liziera de Lac

Liziera de Lac va găzdui peste 13.000 de locuitori și va include 3.800 de locuințe construite în 10 ani. Prima etapă cuprinde 94 de case și câteva facilități comune.

Complexul se află în comuna Frumușani, județul Călărași, lângă Lacul Tătaru.

„Situată în estul Bucureștiului, într-o zonă înconjurată de lac, pădure și câmpuri verzi, Liziera de Lac oferă o alternativă la agitația stilului de viață urban, fără a face rabat de la confortul oferit de facilitățile unui oraș. Am gândit o comunitate în care natura domină: 52% din complex sunt spații verzi”, se arată pe site-ul de prezentare al acestui complex rezidențial de pe malul Lacului Tătaru.

