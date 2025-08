David Popovici, primit cu aplauze pe aeroport, la întoarcerea în România. Anunțul făcut ce campionul mondial, după reușitele de la Singapore

David Popovici a revenit în România duminică, 3 august, după ce a reușit să cucerească două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Singapore. Românul a devenit, săptămâna trecută, primul înotător din lume care a obținut aurul la probele de 100 m și 200 m liber, la două ediții consecutive ale competiției. La sosirea pe aeroportul Henri Coandă, sportivul a fost primit cu aplauze.

Primele declarații ale lui David Popovici, la întoarcerea în România

David Popovici a reușit, la doar 20 de ani, o performanță care nu a mai fost atinsă până acum: să obțină două medalii de aur în cadrul unui campionat mondial de natație. După ce a emoționat și bucurat întreaga țară cu reușitele sale, tânărul înotător a revenit în România, unde a fost primit cu aplauze.

Sportivul a ales să aibă o întâlnire mai apropiată de oamenii care au venit să îl întâmpine, evitând astfel protocolul obișnuit de la Salonul Oficial al aeroportului.

„Nu am vrut la salonul oficial, am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Este un pic prea oficial salonul oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces şi oamenii care se întâmplă să aştepte pe cineva iubit”, a explicat el.

Acesta a făcut și câteva declarații în care a vorbit despre această experiență, dar și despre planurile lui de viitor.

„Suntem rupţi de oboseală. A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu”, a declarat David Popovici.

”Exact în acele momente simți că timpul se oprește”

David Popovici a vorbit și despre cele mai frumoase și importante momente din cadrul unei competiții la care participă.

„Ştiţi ce iubesc la înot? E emoţia dinaintea cursei, când stai în sala de aşteptare alături de cei mai buni 7 oameni din lume la disciplina respectivă – simţi tensiunea din aer, ştii că toţi vor să câştige… vor să ducă acasă medalia de aur şi să dea tot ce au mai bun. Exact în acele momente simţi că timpul se opreşte şi totul devine stresant şi înfricoşător, când mintea îţi este inundată de gânduri de îndoială, încredere, frică şi succes. Pentru mine, acelea sunt momentele în care mă simt cel mai viu – când ceva din adâncul meu, nu ştiu ce, reuşeşte să mă convingă că pot să o fac, că sunt suficient de bun şi că toate îndoielile şi frica de eşec nu fac decât să mă împingă înainte, ajutându-mă să devin un om mai bun şi mai curajos”, a mai spus David Popovici.

Ce planuri de viitor are sportivul

După o lungă perioadă de antrenamente și competiții, David Popovici a decis că este timpul să își ia o binemeritată vacanță. Sportivul spune că vrea să se relaxeze și să petreacă timp cu familia lui, care l-a susținut la fiecare pas al carierei sale.

Mai mult, David și-a propus să își ia permisul la categoria A, în perioada următoare.

„Următorul pas este să avem o vacanţă frumoasă, să îmi conduc maşina, să învăţ să gătesc, să iau permisul de motor, să petrec timp cu familia”, a precizat David Popovici, la revenirea în România.

