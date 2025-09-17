  MENIU  
Home > Vedete > Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML. Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia

Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML. Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia

Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML. Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia
Adelina Duinea
.  Actualizat 17.09.2025, 17:29

Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină atât la DrugTest, cât și la analizele de sânge de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML), a confirmat Libertatea. Procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 au cerut miercuri, 17 septembrie, arestarea actorului.

Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML

Toto Dumitrescu reținut de polițiști la două zile după ce a fugit de la locul accidentului rutier în care a fost implicat în București pe 14 septembrie (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier grav în București. În haosul de după incident, actorul a fugit de la fața locului. A fost găsit de polițiști abia două zile mai târziu, în apartamentul unui prieten din Capitală.

După ce a fost reținut de polițiști, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină atât la DrugTest, cât și la analizele de sânge de la INML, a confirmat Libertatea. Miercuri, 17 septembrie, Procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 au cerut arestarea actorului, care nu se află la prima abatere. Fiul lui Ilie Dumitrescu a mai fost prins la volan sub influența substanțelor interzise și în 2021. Atunci, actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității.

Citește și: Toto Dumitrescu, declarație halucinantă, după ce a fost reținut de polițiști. „E fix răspunsul meu. Te pup!”

„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Recomandarea zilei

Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia

Toto Dumitrescu a fost inițial reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, a anunțat marți, 16 septembrie, Brigada Rutieră. Acum, procurorii au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Decizia se va lua joi, în jurul orei 16:00, când o instanță va asculta cererea organelor legii. 

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, au precizat procurorii PJS1 miercuri, 17 septembrie, potrivit Libertatea.

Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump. Detaliul care stă acum pe buzele tuturor!
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump. Detaliul care stă acum pe buzele tuturor!
Recomandarea zilei

Foto: Instagram/@totodumitrescu; Observator; România TV

Cele mai vândute colecții!
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
James Bond - Rolls Royce Phantom III Sedanca de Ville (Goldfinger) James Bond - Rolls Royce Phantom III Sedanca de Ville (Goldfinger) 290 RON Cumpără acum
James Bond - Gyrocopter Little Nellie (You Only Live Twice) James Bond - Gyrocopter Little Nellie (You Only Live Twice) 290 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin V8 Vantage (No Time To Die) James Bond - Aston Martin V8 Vantage (No Time To Die) 290 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin DBS (Quantum of Solace) James Bond - Aston Martin DBS (Quantum of Solace) 290 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Fanatik
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
GSP.ro
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Gafa de protocol a lui Trump la Castelul Windsor! Kate Middleton a mai putut doar să zâmbească. Melania a reacţionat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cât costă cei mai noi pantofi Prada, care seamănă cu opincile tradiționale românești. Designul a creat adevărate controverse: „Din orice unghi te uiți la pantofi, vezi o asemănare clară”
Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Dacă vrem să echilibrăm lucrurile trebuie să reducem cheltuielile”
Michelle Obama, pentru prima dată la București. Fosta Primă Doamnă a Americii va urca pe scena Impact Bucharest 2025
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Maurice Munteanu. La ce vârsta a realizat că este atras de bărbați și ce caută la un iubit: „În România, ne lovim de mentalități învechite”
Cine este Maurice Munteanu. La ce vârsta a realizat că este atras de bărbați și ce caută la un iubit: „În România, ne lovim de mentalități învechite”
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la „Asia Express” 2025. Și-au negociat dur contractele cu Antena 1
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la „Asia Express” 2025. Și-au negociat dur contractele cu Antena 1
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Elle
Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express. Ce le-a reproșat Irina Fodor: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express. Ce le-a reproșat Irina Fodor: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
DailyBusiness.ro
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în cei 13 ani de căsnicie: „Am aflat acum în premieră”
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în cei 13 ani de căsnicie: „Am aflat acum în premieră”
Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv
Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv
Cum se înțeleg Florin Dumitrescu și soția lui, după 11 ani de căsnicie, 2 copii și lucrat împreună zi de zi: „Depinde foarte mult de…” 
Cum se înțeleg Florin Dumitrescu și soția lui, după 11 ani de căsnicie, 2 copii și lucrat împreună zi de zi: „Depinde foarte mult de…” 
Adriana Bahmuțeanu, decizie tranșantă la cununia civilă. Vedeta va purta negru: „Nu suntem duși cu capul. Nu există așa ceva”
Adriana Bahmuțeanu, decizie tranșantă la cununia civilă. Vedeta va purta negru: „Nu suntem duși cu capul. Nu există așa ceva”
Observator News
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Libertatea pentru Femei
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Spitalul de copii din Gaza, lovit de bombardamentele armatei israeliene
Spitalul de copii din Gaza, lovit de bombardamentele armatei israeliene
Pacienți fără tratament, antibiotice dispărute. Crizele de medicamente continuă să dea dureri de cap Uniunii Europene, iar România e printre cele mai afectate
Pacienți fără tratament, antibiotice dispărute. Crizele de medicamente continuă să dea dureri de cap Uniunii Europene, iar România e printre cele mai afectate
Vaccin antigripal 2025–2026: când se face și ce tulpini acoperă
Vaccin antigripal 2025–2026: când se face și ce tulpini acoperă
Peste 700.000 de pacienți în pericol: lipsa fondurilor din sănătate subminează tratamente vitale în România
Peste 700.000 de pacienți în pericol: lipsa fondurilor din sănătate subminează tratamente vitale în România
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton